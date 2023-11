Tour of the Alps accoglie il gotha del ciclismo mondiale nel 2024

giovedì, 30 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – I massimi rappresentanti del ciclismo si ritroveranno il 21-22 novembre 2024 nel Garda Trentino per l’assemblea dell’AIOCC (Associazione Internazionale Organizzatori Corse Ciclistiche), l’associazione internazionale degli organizzatori, assegnata al G.S. Alto Garda.

L’Associazione Internazionale Organizzatori Corse Ciclistiche si è riunita a Burgos per l’annuale appuntamento dell’assemblea generale, alla quale hanno partecipato più di 100 delegati oltre ai rappresentanti dell’UCI e alle autorità locali spagnole.

Christian Prudhomme, presidente dell’AIOCC e direttore generale del Tour de France, e tutti i membri del direttivo hanno offerto un’ampia panoramica sui temi più attuali al centro del dibattito tra le organizzazioni ciclistiche, in particolare quello della sicurezza, ricordando il compianto Gino Mäder tragicamente deceduto dopo un incidente in corsa (da sinistra il direttore generale di AIOCC Kiko Garcia, il General Manager del Tour of the Alps Maurizio Evangelista e il presidente di AIOCC e direttore del Tour de France Christian Prudhomme all’assemblea generale a Burgos foto © YP Medias).

Le analisi dei diversi scenari e le iniziative che il movimento ciclistico ha in preparazione confermano comunque l’intendimento di portare lo sport della bicicletta – anche nelle sue massime espressioni a livello professionistico – ad evolversi ulteriormente e migliorare su ogni fronte.

“Rileviamo con soddisfazione come tutti i temi più attuali – la sicurezza, l’impatto sull’ambiente e sulla mobilità, l’adozione dei circuiti, la riduzione dei chilometraggi e il protocollo climatico – siano già da tempo priorità sulle quali abbiamo saputo dare vita a soluzioni innovative”, ha commentato Maurizio Evangelista, General Manager del Tour of the Alps, presente a Burgos.

L’assemblea AIOCC 2024 si svolgerà in Italia. Accogliendo positivamente la richiesta del Gruppo Sportivo Alto Garda, organizzatore del Tour of the Alps, il direttivo dell’associazione ne ha deliberato lo svolgimento il 21-22 novembre 2024 nel Garda Trentino, tra Arco e Riva del Garda, nei luoghi dove il Gruppo Sportivo Alto Garda ha scritto la sua storia ormai quasi cinquantennale dando vita al Giro del Trentino divenuto poi, a partire dal 2017, Tour of the Alps con il coinvolgimento, oltre al Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo.

“Siamo lieti di poter accogliere i massimi rappresentanti del ciclismo mondiale sulle sponde del lago di Garda l’anno venturo – ha dichiarato Giacomo Santini, presidente del G.S. Alto Garda –. E’ un bel riconoscimento alla nostra storia e ai risultati conseguiti dal Tour of the Alps, oltre che un’occasione di confronto ad ampio spettro per crescere ancora e di valorizzazione dei partner che hanno creduto nel nostro progetto”.