Tour de Ski, Amundsen e la corazzata norge nella 20 km Pursuit a Dobbiaco. Le classifiche

lunedì, 1 gennaio 2024

Dobbiaco – L’abbondante nevicata della prima notte dell’anno ha reso ancor più speciale la gara conclusiva della tappa dobbiachese del Tour de Ski. La 20 km Pursuit del 1° gennaio è andata in scena a Dobbiaco in un autentico panorama da sogno tutto imbiancato, una cornice di pubblico unica e le mille emozioni che solo i grandi eventi sportivi sanno regalare. A festeggiare dopo i cinque giri dell’impegnativo tracciato della Nordic Arena il norvegese Harald Oestberg Amundsen e la statunitense Jessie Diggins, nel format di gara con start sulla base dei distacchi accumulati nelle prime due prove del Tour (Sprint e 10 km TC).

Dominio norge nella prova maschile, al via alle 10 sotto un leggero nevischio, che ha visto trionfare Harald Oestberg Amundsen. Il norvegese classe 1998 era uno dei più osservati di giornata e, partito in seconda posizione a quattro secondi di distacco dall’ormai ex-leader della generale, Erik Valnes, è arrivato sul traguardo con 32”9 di vantaggio proprio sul connazionale, che gli cede la prima posizione in classifica e quindi il pettorale oro. Dopo i primi chilometri passati sulle code del compagno di squadra, Valnes non ha retto l’aumento di ritmo di Amundsen, autore di una grande prestazione. A completare un podio interamente norvegese sale sul terzo gradino Jan Thomas Jenssen, dopo un autentico sprint per aggiudicarsi un piazzamento che conta e che ha lasciato fuori dalle prime tre posizioni lo svedese William Poromaa (4°) e l’ennesimo norvegese Martin Loewstroem Nyenget (5°). Pettorale numero 9 e piazzamento in classifica al 9° posto per il capitano azzurro Federico Pellegrino, sempre protagonista nel primo gruppo inseguitore e che chiude la prima frazione di Tour de Ski in una convincente posizione in top10. “Buone le sensazioni di oggi, sono lì attaccato al podio e la prossima gara è la Sprint di Davos…intanto Buon Anno a tutti!”.

Nei primi 40 gli under23 Elia Barp (35°) e Martino Carollo (36°), capaci di confermarsi ad alti livelli alle prime apparizioni in Coppa del Mondo, ed il tenace Paolo Ventura (39°) partito col pettorale 57 e resosi protagonista di una bella rimonta. Sul traguardo in perfetta sincronia gli altri due azzurri Giandomenico Salvadori e Simone Daprà che chiudono rispettivamente 52° e 53° con lo stesso tempo (58’16.8”), mentre è più attardato Dietmar Noeckler (68°).

È cominciata alle 12.30 sotto un tiepido sole la 20 km al femminile, con una scatenata Jessie Diggins che ha dominato la gara dall’inizio alla fine. Sempre in testa, l’americana ha pure allungato sulle inseguitrici ed è giunta al traguardo dopo 58’18”7 e con questa performance consolida la sua posizione al comando della classifica generale. Dietro di lei per gran parte della gara la coppia formata da Victoria Carl (GER) e Linn Svahn (SWE), con la tedesca seconda all’arrivo e la svedese che ha avuto un leggero calo nel finale e si è fatta riprendere dal gruppetto di atlete trainate da una strepitosa Frida Karlsson (SWE). Svahn chiude terza al fotofinish davanti alla connazionale Sundling, ma è Karlsson a rimettersi in piena corsa per il titolo che lei stessa difende dalla passata stagione, chiudendo 7.a a 52”.5 di distacco da Diggins. 33.a piazza per Caterina Ganz, migliore delle azzurre nel Tour de Ski, con le sue compagne di squadra al seguito. 38.a Martina Di Centa incappata in una caduta mentre è 41.a Anna Comarella: “Mi sentivo bene in salita, quindi sono contenta”. 43.a Federica Sanfilippo, la miglior italiana di giornata grazie anche, ha sottolineato l’altoatesina, a degli sci bomba, 54.a Nicole Monsorno, con la testa già a Davos.

Con la 20 km a inseguimento cala il sipario sulla tappa inaugurale del Tour de Ski con una Dobbiaco protagonista indiscussa del fondo mondiale: “Semplicemente stupendo, anche al di sopra delle nostre aspettative. Pubblico sempre numeroso, pista perfetta e oggi anche la neve a creare un’atmosfera unica!” afferma un entusiasta Gerti Taschler, presidente di Sport OK.

La carovana del Tour si dirige ora verso la Svizzera con le gare in programma il 3 e 4 gennaio a Davos, per poi tornare in territorio italiano con il gran finale in Val di Fiemme del 6 e 7 gennaio.

CLASSIFICHE

20 km Pursuit FT – Men

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 52:38.0; 2 VALNES Erik NOR 53:10.9; 3 JENSSEN Jan Thomas NOR 53:42.6; 4 POROMAA William SWE 53:42.9; 5 NYENGET Martin Loewstroem NOR 53:42.9; 6 MOCH Friedrich GER 53:43.5; 7 KLEE Beda SUI 53:44.3; 8 LAPALUS Hugo FRA 53:44.3; 9 PELLEGRINO Federico ITA 53:46.8; 10 SCHUMACHER Gus USA 53:47.2

35 BARP Elia 56:28.8; 36 CAROLLO Martino 56:31.7; 39 VENTURA Paolo 56:35.3; 52 SALVADORI Giandomenico 58:16.8; 53 DAPRA Simone 58:16.8; 68 NOECKLER Dietmar 1:01:52.6

20 km Pursuit FT – Women

1 DIGGINS Jessie USA 58:18.7; 2 CARL Victoria GER 59:05.2; 3 SVAHN Linn SWE 59:06.9; 4 SUNDLING Jonna SWE 59:06.9; 5 SLIND Astrid Oeyre NOR 59:08.3; 6 WENG Heidi NOR 59:10.4; 7 KARLSSON Frida SWE 59:11.2; 8 NISKANEN Kerttu FIN 59:11.3; 9 RIBOM Emma SWE 59:14.4; 10 PARMAKOSKI Krista FIN 59:36.7

33 GANZ Caterina 1:03:58.1; 38 Di CENTA Martina 1:04:43.9; 41 COMARELLA Anna 1:05:14.1; 43 SANFILIPPO Federica 1:05:34.8; 54 MONSORNO Nicole 1:07:45.9