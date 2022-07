Tour de France: partita da Lourdes la 18esima tappa

giovedì, 21 luglio 2022

Lourdes – Oggi è in programma l’ultima tappa pirenaica del Tour de France. I ciclisti sono partiti da Lourdes alla 13:30 e dopo 143 chilometri arriveranno a Hautcam.

E’ l’ultima tappa pirenaica del Tour, occasione per Tadej Pogcar di attaccare la maglia gialla Jonas Vingegaard. Gli scalatori oggi hanno l’ultima chance per conquistare punti e risalire in classifica. La tappa è breve e le possibilità di lanciare gli attacchi sono sul Col d’Aubisque, quindi Soulor e Spandelles. L’arrivo a Hautacam è previsto tra le 17:15 e le 17:30. Tra gli italiani si attende Giulio Ciccone.

Classifica generale

1. Vingegaard J. (TJV) 67h53’54”

2. Pogacar T. (UAD) +2’18”

3. Thomas G. (IGD) +4’56”