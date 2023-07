Tour de France, Adam Yates vince la tappa di Bilbao

sabato, 1 luglio 2023

Bilbao – Subito spettacolo alla prima tappa del Tour de France. Vince la UAE Team Emirates ma non col grande atteso Pogacar: a Bilbao infatti si impone Adam Yates, autore dell’iniziativa decisiva a 8 km dal traguardo insieme al fratello Simon, staccato poi sullo strappo finale all’ultimo chilometro. Per il britannico è la prima vittoria in carriera in un grande giro: è giunto al traguardo con qualche secondo di vantaggio sul gruppetto di Pogacar e Vingegaard, trainato proprio dalla Jumbo Visma. Si ritira lo spagnolo Mas dopo una caduta in discesa. Foto © A.S.O. / Pauline Ballet.

ORDINE D’ARRIVO 1A TAPPA TOUR DE FRANCE

1. Adam Yates (UAE Team Emirates) 4h22’49’’

2. Simon Yates (Team Jayco AlUla) +4’’

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +12”

CLASSIFICA GENERALE

1. A. Yates (UAE Team Emirates) 4h22’39”

2. S. Yates (Jayco AluLa) +8”

3. T. Pogacar (UAE Team Emirates) +18”

4. T. Pinot (Groupama FDJ) +22”

5. M. Woods (Israel-Premier Tech) +22”