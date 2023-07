Tour de France: Philipsen batte in volata Cavendish a Bordeaux

venerdì, 7 luglio 2023

Bordeaux – Sul traguardo di Bordeaux successo di Jasper Philipsen che ha beffato Mark Cavendish. Dopo la due giorni pirenaica, la settima tappa del Tour de France da Mont de Marsan a Bordeaux, 170 chilometri, non ha riservato grandi difficoltà altimetriche, con un solo Gpm, la Côte de Begue di quarta categoria da affrontare e per il resto tanta pianura. Foto @ASO-Charly Lopez.

E all’arrivo di Bordeaux è partito Cavendish in vantaggio fino ai 140 metri, ripreso nel finale da Philipsen (© A.s.o. Charly Lopez) con il belga che ha centrato il terzo successo in volata in questo Tour de France. Mark Cavendish vicinissimo al 35esimo successo al Tour de France.

Ordine d’arrivo

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 3h46’28’’

2. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), +00”

3. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), +00’’

Classifica generale

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 29h57’12’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +25’’

3. Jai Hindley (Bora-hansgrohe) +1’34’’