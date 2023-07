Tour de France, 18a tappa alla sorpresa Asgreen

giovedì, 20 luglio 2023

Bourg-en-Bresse – Sorpresa nella 18a tappa del Tour de France. L’arrivo in volata del gruppo previsto alla vigilia non c’è, con la fuga che giunge al traguardo beffando tutti: a Bourg en Bresse vince Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step). Il danese ha battuto in volata l’olandese Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) e il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team), suoi compagni in una fuga che sono riusciti a portare al traguardo beffando il gruppo ha fallito la rimonta: Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) resta leader della classifica generale con oltre sette minuti di vantaggio su Tadej Pogacar. Prima vittoria alla Grande Boucle per Asgreen, che permette di conquistare il primo successo in quest’edizione alla sua squadra, il terzo di marca danese dopo quelli di Pedersen e Vingegaard. Jasper Philipsen quarto, vincendo la volata del gruppo. Foto © A.S.O. / Pauline Ballet.

ORDINE D’ARRIVO

1. Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) 4h06’48’’

2. Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) +00’’

3. Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) +00”

CLASSIFICA GENERALE

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 72h04’39’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +7’35’’

3. Adam Yates (UAE Team Emirates) +10’45’’