Tour de France, 17a tappa: a Gall la battaglia del Courchevel, Vingegaard sempre più in giallo col crollo di Pogacar. Le classifiche

mercoledì, 19 luglio 2023

Courchevel – Tappa spettacolare e probabilmente decisiva per l’edizione 2023 del Tour de France. Dopo la cronometro di ieri a Combloux, oggi distacchi in classifica rivoluzionati dai 166 km percorsi nel tappone alpino da Saint-Gervais Mont-Blanc al Courchevel. Felix Gall (foto) si aggiudica la 17a tappa con arrivo a Courchevel complice l’accelerazione decisiva a 13 km dal traguardo, davanti a Simon Yates e a Pello Bilbao. Tappa durissima, con arrivo dei corridori frammentato, uno a uno: Jonas Vingegaard ipoteca il Tour de France complice la crisi di Tadej Pogacar.

LA CRONACA

Due corse in una, con una nutrita fuga di giornata davanti e il gruppo a mantenere comunque alto il ritmo a pochi minuti di distanza. Il primo colpo di scena a poco più della metà dei 28 km delle rampe del Col de la Loze, salita regina della giornata con scollinamento a 6 km dal traguardo, quando Tadej Pogacar conferma le difficoltà emerse già negli scorsi giorni staccandosi dal già ridotto gruppo dei big della generale. A scortarlo rimane il compagno di squadra, Marc Soler. La maglia gialla Jonas Vingegaard aspetta ancora qualche km e poi affonda il colpo, salutando la compagnia e mettendosi a caccia dei fuggitivi di giornata, in particolare dell’austriaco Felix Gall, autore dell’attacco a 13 km dal traguardo, e degli inseguitori, tra cui Simon Yates, David Gaudu, Rafal Majka, Pello Bilbao. In particolare davanti Gall scollina in vetta alla Col de la Loze con 18″ su Simon Yates, con 1’30” su Bilbao, Gaudu e Vingegaard e con oltre 6’30” su Pogacar, che anche in un team Radio reso pubblico alza bandiera bianca col proprio staff tecnico (“I’m dead”). Quindi la picchiata e l’ultimo km in salita verso l’arrivo di Courchevel: l’austriaco respinge il tentativo di rientro di Simon Yates e vince una tappa massacrante con 5200 metri di dislivello e col caldo. Dietro non succede più nulla: il Tour prende forse definitivamente la strada di Vingegaard, resta viva la lotta per il podio specie se la condizione precaria di Pogacar – complice anche un avvicinamento al Tour tutt’altro che ideale con infortuni, oltre ai contrattempi degli ultimi giorni – non dovesse migliorare. Terzo Bilbao, quarto Vingegaard e quinto Gaudu. In classifica generale ora Vingegaard ha 7’35” di vantaggio su Pogacar e 10’45” su Yates. Giulio Ciccone resta in maglia a pois di miglior scalatore.

ORDINE D’ARRIVO

1 F. GALL AG2R CITROEN TEAM 04h 49′ 08” – B : 18” –

2 Simon Yates TEAM JAYCO ALULA 04h 49′ 42” + 00h 00′ 34” B : 11” –

3 Pello Bilbao Lopez BAHRAIN VICTORIOUS 04h 50′ 46” + 00h 01′ 38” B : 4” –

4 Jonas Vingegaard JUMBO-VISMA 04h 51′ 00” + 00h 01′ 52” B : 2” –

5 David GAUDU GROUPAMA – FDJ 04h 51′ 17” + 00h 02′ 09” – –

6 T. Johannessen UNO-X PRO CYCLING TEAM 04h 51′ 47” + 00h 02′ 39” – –

7 Chris Harper TEAM JAYCO ALULA 04h 51′ 58” + 00h 02′ 50” – –

8 Rafak Majka UAE TEAM EMIRATES 04h 52′ 51” + 00h 03′ 43” – –

9 Adam Yates UAE TEAM EMIRATES 04h 52′ 51” + 00h 03′ 43” – –

10 Wilco Kelderman JUMBO-VISMA 04h 52′ 57” + 00h 03′ 49”

CLASSIFICA GENERALE

1 J.Vingegaard 67h57’51”

2 T.Pogacar a 7’35”

3 A.Yates a 10’45”

4 C.Rodriguez a 12’01”

5 S.Yates a 12’19”

6 P.Bilbao a 12’50”

7 J.Hindley a 13’50”

8 F.Gall a 16’11”

9 S. Kuss a 16’49”

10 D.Gaudu a 17’57”