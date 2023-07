Tour de France, 11a tappa: poker di Philipsen a Moulins

mercoledì, 12 luglio 2023

Moulins – Tutto confermato nella 11a tappa del Tour de France, con arrivo allo sprint. Al termine dei quasi 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cala il poker con una volata vincente, battendo senza grandi problemi i rivali Groenewegen (Jayco-AlUla) e Bauhaus (Bahrain-Victorious) e consolidando la maglia verde. Jonas Vingegaard resta in maglia gialla. Domani attesa più bagarre tra i big con cinque Gpm da 3mila metri di dislivello complessivo e l’arrivo in discesa, per la più classica delle tappe adatte ai fuggitivi. Foto @ASO – Charly Lopez.

ORDINE D’ARRIVO

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 4h01’07’’

2. Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) +00”

3. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) +00”

CLASSIFICA GENERALE

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 46h34’27’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +17’’

3. Jai Hindley (Bora-hansgrohe) +2’40’’