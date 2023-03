Torbole, Windsurf olimpico: Sofia Renna e Manolo Modena sul podio di Cadiz

mercoledì, 15 marzo 2023

Torbole – La squadra del Circolo Surf Torbole ha partecipato agli iQFoil International Games di Cadice, un valido allenamento, che ha confermato il buono stato di forma di tutti i componenti della squadra, che in ogni categoria hanno conquistato almeno un accesso in medal race, ossia nei primi dieci, per giocasi il podio con le batterie finali.

Sofia Renna, sotto osservazione della Federazione Italiana Vela, è quella che meglio si è espressa in medal race dato che è riuscita a passare bene le prime fasi e conquistare un bellissimo terzo posto assoluto, primo under 21. “È stata una regata di verifica dopo tutti gli allenamenti fatti quest’inverno: mi sono sentita subito bene fin dalla prima prova, sebbene fosse con partenza anticipata, ma avevo capito che potevo stare lì con le migliori e sono super contenta; in medal race ho dimostrato un buon passo e passando i quarti le semifinali mi sono giocata il colore della medaglia in finale, una prova molto combattuta, in cui mi sono sentita competitiva. Sono soddisfatta del risultato; ora mi alleno in vista della Coppa del Mondo delle classi olimpiche di Palma di Maiorca, sperando di fare bene anche lì” – ha commentato al suo rientro.

Tra i maschi Manolo Modena non è riuscito in medal race a dare la graffiata finale, ma il suo settimo posto dimostra che è lì tra i primi; buono il suo secondo posto under 21, come il 14° del giovane Leonardo Tomasini (quarto under 21), altra bella promessa del windsurf nazionale. Medal series anche negli under 19 per Mattia Saoncella (romano, ma atleta di Torbole), in realtà ancora un under 15, che ha concluso ad un ottimo decimo posto (primo under 17 sebbene non premiato), che così ha commentato la suaa gara: “Essendo un U17 questa è stata la mia prima esperienza internazionale in U19, quindi non posso essere che soddisfatto di essere riuscito ad arrivare in Medal per poi concludere in decima posizione. Ho lavorato tanto tutto l’inverno e alla fine in questa prima regata sono stato ripagato. Il livello è altissimo ed anche se, per quest’anno, farò solo alcune regate in questa categoria, continuando per le altre il mio percorso U17, dovrò allenarmi molto seguendo al dettaglio gli insegnamenti del coach Dario Pasta, prendendo anche come spunto i miei compagni di squadra più grandi e più forti”. Ventunesimo posto per Valentino Blewett, secondo under 17. Anche tra le ragazze under 19 presente una portacolori del Circolo Surf Torbole: Anna Polettini ha chiuso all’ottavo posto.

Intanto la sede del Circolo Surf Torbole è aperta tutti i weekend di marzo per tutti i soci e la macchina organizzativa è già a pieno ritmo per preparare le regate della stagione a Torbole: il via sarà dato dopo Pasqua dai Campionati Europei Classe Techno 293, mentre sono già state aperte le iscrizioni alla mitica One Hour Classic, la regata di un’ora tra una sponda e l’altra del lago, che quest’anno aprirà anche alla classe Windsurfer, che farà una sua partenza sopravvento alla barca Comitato, parallelamente alla flotta slalom. Ma l’evento top sarà la tappa di Coppa del Mondo Slalom PWA, che dopo ben 31 anni tornerà a Torbole, nel mese di maggio.