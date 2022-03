Tiro con l’arco 3D, Nazionali Indoor a Ponte di Legno: i risultati 

lunedì, 21 marzo 2022

Ponte di Legno – Due giorni di spettacolo e grandi sfide al Palazzetto di Ponte di Legno (Brescia): nel weekend si sono svolte le finali del campionato regionale Indoor Lombardia di Tiro con l’arco 3D e i Nazionali Indoor di Tiro con l’arco 3D. Le due manifestazioni – organizzate da C.S.A.In. Events, in collaborazione con il Comitato Provinciale Csain Cremona e il patrocinio del Comune di Ponte di Legno – si sono articolate, come da regolamento gare Indoor 3D Csain con bersagli ad una distanza massima di 40 metri ed ha visto in gara un centinaio di arcieri. Al termine delle gare – nel pomeriggio di ieri – si sono svolte le premiazioni. Gli arcieri torneranno in Alta Valle Camonica nel mese di aprile per l’European Championship IBO CSAIn.

CLASSIFICA NAZIONALE INDOOR 2022 TIRO CON L’ARCO 3D

Classe: MF – Categoria: AS

Pos Arciere Dettagli gare Punti Spot Super Perfect

1 FIZZARDI ALIDA 216 6 0 0 20/03/2022 – 126 p 3 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 90 p 3 s 0 ss 0 fre

2 MARCHETTI CINZIA 142 3 0 0 20/03/2022 – 78 p 1 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 64 p 2 s 0 ss 0 fre

Categoria: CO

1 COSTA STEFANIA 226 5 0 1 20/03/2022 – 152 p 2 s 0 ss 1 fre

19/03/2022 – 74 p 3 s 0 ss 0 fre

Categoria: FS

1 DANZI MARIA CRISTINA 738 45 22 8 20/03/2022 – 384 p 16 s 9 ss 3 fre

19/03/2022 – 354 p 29 s 13 ss 5 fre

Categoria: LB

1 CIRELLI CARLA 396 9 1 2 20/03/2022 – 242 p 3 s 0 ss 1 fre

19/03/2022 – 154 p 6 s 1 ss 1 fre

2 CHIECCHI SUSANNA 242 5 2 0 20/03/2022 – 172 p 2 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 70 p 3 s 1 ss 0 fre

3 OMINI CRISTINA 206 7 2 2 19/03/2022 – 110 p 5 s 1 ss 1 fre

20/03/2022 – 96 p 2 s 1 ss 1 fre

4 RAZA ERIKA 188 7 2 1 19/03/2022 – 98 p 4 s 2 ss 1 fre

20/03/2022 – 90 p 3 s 0 ss 0 fre

5 ZINI ELENA 128 3 1 0 19/03/2022 – 68 p 3 s 1 ss 0 fre

20/03/2022 – 60 p 0 s 0 ss 0 fre

Categoria: RM

1 CIONI SANDRA 372 10 3 0 20/03/2022 – 190 p 2 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 182 p 8 s 2 ss 0 fre

2 MARSETTI DANIELA 370 17 2 1 20/03/2022 – 186 p 5 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 184 p 12 s 2 ss 1 fre

3 FORCELLA CLAUDIA 280 9 2 0 20/03/2022 – 190 p 5 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 90 p 4 s 1 ss 0 fre

Categoria: RT

1 PEZZOTTA TERESA 424 16 4 1 20/03/2022 – 220 p 4 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 204 p 12 s 3 ss 1 fre

2 CERETTI ELENA PAOLA 414 20 7 2 20/03/2022 – 242 p 7 s 3 ss 1 fre

19/03/2022 – 172 p 13 s 4 ss 1 fre

3 BERTOGLIO ROSSELLA 356 18 6 1 19/03/2022 – 202 p 15 s 5 ss 1 fre

20/03/2022 – 154 p 3 s 1 ss 0 fre

4 MARCHESI MARIAROSA 348 10 2 0 20/03/2022 – 186 p 1 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 162 p 9 s 2 ss 0 fre

5 DANELLI MARIA LUISA 330 10 0 1 20/03/2022 – 216 p 4 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 114 p 6 s 0 ss 1 fre

6 ADORNATO ALICE 292 9 1 0 20/03/2022 – 190 p 5 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 102 p 4 s 0 ss 0 fre

Categoria: SI

1 PADUANO ELENA 744 48 15 7 20/03/2022 – 382 p 17 s 8 ss 1 fre

19/03/2022 – 362 p 31 s 7 ss 6 fre

2 GENINI BARBARA 742 49 12 10 20/03/2022 – 388 p 16 s 6 ss 5 fre

19/03/2022 – 354 p 33 s 6 ss 5 fre

3 PASETTO SARA 536 26 6 1 20/03/2022 – 308 p 10 s 3 ss 1 fre

19/03/2022 – 228 p 16 s 3 ss 0 fre

4 RAMPELLO GRETA 424 12 4 2 20/03/2022 – 224 p 4 s 0 ss 1 fre

19/03/2022 – 200 p 8 s 4 ss 1 fre

Classe: MM – Categoria: AN

1 MORETTI CRISTIAN 562 32 9 5 19/03/2022 – 284 p 21 s 7 ss 5 fre

20/03/2022 – 278 p 11 s 2 ss 0 fre

2 PAGANI ROBERTO 528 26 5 3 20/03/2022 – 270 p 9 s 1 ss 1 fre

19/03/2022 – 258 p 17 s 4 ss 2 fre

3 PICHLER ANTON 454 18 3 5 20/03/2022 – 238 p 5 s 2 ss 1 fre

19/03/2022 – 216 p 13 s 1 ss 4 fre

4 MARINI LUCIANO 412 18 3 3 20/03/2022 – 224 p 6 s 0 ss 1 fre

19/03/2022 – 188 p 12 s 3 ss 2 fre

Categoria: AS

1 REGGIANI ANDREA 380 12 1 7 20/03/2022 – 234 p 7 s 1 ss 6 fre

19/03/2022 – 146 p 5 s 0 ss 1 fre

2 DAVOLI ALBERTO 376 15 6 2 20/03/2022 – 190 p 5 s 2 ss 1 fre

19/03/2022 – 186 p 10 s 4 ss 1 fre

3 PULISERTI GIUSEPPE 366 12 3 1 20/03/2022 – 220 p 4 s 2 ss 1 fre

19/03/2022 – 146 p 8 s 1 ss 0 fre

4 GARDONI WALTER 266 8 2 1 20/03/2022 – 152 p 2 s 0 ss 1 fre

19/03/2022 – 114 p 6 s 2 ss 0 fre

5 MONTANARI SILVANO 222 6 2 2 19/03/2022 – 142 p 4 s 2 ss 1 fre

20/03/2022 – 80 p 2 s 0 ss 1 fre

6 FRANZINI GINO 216 7 2 0 19/03/2022 – 114 p 6 s 2 ss 0 fre

20/03/2022 – 102 p 1 s 0 ss 0 fre

7 BELLERI MAURIZIO 154 3 2 0 19/03/2022 – 82 p 3 s 2 ss 0 fre

20/03/2022 – 72 p 0 s 0 ss 0 fre

8 POLI ALESSANDRO 132 0 0 0 20/03/2022 – 84 p 0 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 48 p 0 s 0 ss 0 fre

Categoria: CO

1 ZAMBAITI FABRIZIO 758 52 23 4 19/03/2022 – 386 p 34 s 17 ss 4 fre

20/03/2022 – 372 p 18 s 6 ss 0 fre

2 PERINI ANDREA 672 41 9 8 19/03/2022 – 340 p 25 s 7 ss 8 fre

20/03/2022 – 332 p 16 s 2 ss 0 fre

3 DEL CAMPO GIANBATTISTA 526 25 3 6 20/03/2022 – 298 p 9 s 1 ss 3 fre

19/03/2022 – 228 p 16 s 2 ss 3 fre

4 LIPARI CLAUDIO 362 15 3 4 19/03/2022 – 192 p 12 s 3 ss 3 fre

20/03/2022 – 170 p 3 s 0 ss 1 fre

Categoria: FS

1 SALVONI GIANMARIO 896 59 19 22 20/03/2022 – 452 p 20 s 3 ss 10 fre

19/03/2022 – 444 p 39 s 16 ss 12 fre

2 SALVONI OSCAR 864 58 19 17 20/03/2022 – 436 p 20 s 6 ss 6 fre

19/03/2022 – 428 p 38 s 13 ss 11 fre

3 SACCO RAFFAELE 754 47 15 8 20/03/2022 – 412 p 18 s 6 ss 5 fre

19/03/2022 – 342 p 29 s 9 ss 3 fre

4 CORCIONI ITALO 688 41 12 6 20/03/2022 – 388 p 18 s 4 ss 3 fre

19/03/2022 – 300 p 23 s 8 ss 3 fre

5 BOCEDA GABRIELE 682 40 16 6 20/03/2022 – 378 p 15 s 9 ss 3 fre

19/03/2022 – 304 p 25 s 7 ss 3 fre

6 BIANCHI MAURIZIO 640 36 9 4 20/03/2022 – 334 p 13 s 5 ss 1 fre

19/03/2022 – 306 p 23 s 4 ss 3 fre

7 LOCATELLI ANTONIO 598 28 9 3 20/03/2022 – 320 p 10 s 4 ss 2 fre

19/03/2022 – 278 p 18 s 5 ss 1 fre

8 FORTE RAFFAELE 456 15 2 0 20/03/2022 – 234 p 3 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 222 p 12 s 2 ss 0 fre

Categoria: LB

1 SIRONI MARCO 500 20 5 2 20/03/2022 – 266 p 6 s 2 ss 0 fre

19/03/2022 – 234 p 14 s 3 ss 2 fre

2 MILESI SERGIO 420 15 6 0 20/03/2022 – 268 p 8 s 4 ss 0 fre

19/03/2022 – 152 p 7 s 2 ss 0 fre

3 DI CARLO LUIGI 376 8 2 1 20/03/2022 – 214 p 3 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 162 p 5 s 1 ss 1 fre

4 CORVIGNO ANTONIO 374 15 3 1 19/03/2022 – 200 p 12 s 3 ss 1 fre

20/03/2022 – 174 p 3 s 0 ss 0 fre

5 MILESI DONATO 366 16 3 3 19/03/2022 – 188 p 11 s 2 ss 3 fre

20/03/2022 – 178 p 5 s 1 ss 0 fre

6 TURETTA STEFANO 352 14 5 0 20/03/2022 – 194 p 5 s 2 ss 0 fre

19/03/2022 – 158 p 9 s 3 ss 0 fre

7 BORTOLOTTI PAOLO 326 8 3 0 19/03/2022 – 176 p 7 s 3 ss 0 fre

20/03/2022 – 150 p 1 s 0 ss 0 fre

8 FIORE MARCO 260 9 1 2 20/03/2022 – 182 p 7 s 1 ss 2 fre

19/03/2022 – 78 p 2 s 0 ss 0 fre

9 CALDI STEFANO 256 8 2 1 20/03/2022 – 138 p 3 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 118 p 5 s 2 ss 1 fre

10 BENEVELLI LUCA 236 6 2 1 20/03/2022 – 134 p 3 s 2 ss 0 fre

19/03/2022 – 102 p 3 s 0 ss 1 fre

Categoria: RM

1 LAZZARONI ENZO 549 32 8 5 19/03/2022 – 309 p 24 s 7 ss 4 fre

20/03/2022 – 240 p 8 s 1 ss 1 fre

2 BRUSA FABIO 530 26 5 1 19/03/2022 – 274 p 18 s 4 ss 1 fre

20/03/2022 – 256 p 8 s 1 ss 0 fre

3 RUBIS OMAR 418 17 5 1 19/03/2022 – 236 p 12 s 3 ss 1 fre

20/03/2022 – 182 p 5 s 2 ss 0 fre

4 VIOTTI MAURIZIO 362 14 3 2 19/03/2022 – 188 p 11 s 2 ss 1 fre

20/03/2022 – 174 p 3 s 1 ss 1 fre

5 TORTELLI FRANCO 354 12 6 1 19/03/2022 – 184 p 9 s 4 ss 1 fre

20/03/2022 – 170 p 3 s 2 ss 0 fre

6 BORGHETTI ANDREA 288 8 1 2 20/03/2022 – 184 p 4 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 104 p 4 s 0 ss 2 fre

Categoria: RT

1 TINAZZI IVANO 510 29 7 2 19/03/2022 – 260 p 20 s 3 ss 2 fre

20/03/2022 – 250 p 9 s 4 ss 0 fre

2 OLLARGIU GIULIANO 506 21 2 5 20/03/2022 – 290 p 9 s 1 ss 2 fre

19/03/2022 – 216 p 12 s 1 ss 3 fre

3 ZADRO EMANUELE 478 19 2 1 19/03/2022 – 242 p 13 s 0 ss 1 fre

20/03/2022 – 236 p 6 s 2 ss 0 fre

4 STANCHERIS VALTER 456 17 3 1 20/03/2022 – 244 p 6 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 212 p 11 s 2 ss 1 fre

5 RAGANINI RENZO 434 21 2 2 19/03/2022 – 218 p 13 s 2 ss 2 fre

20/03/2022 – 216 p 8 s 0 ss 0 fre

6 MARIOTTI ANGELO 324 9 2 0 20/03/2022 – 178 p 2 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 146 p 7 s 1 ss 0 fre

7 PASETTO LEONARDO 250 9 1 0 20/03/2022 – 132 p 2 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 118 p 7 s 1 ss 0 fre

Categoria: SI

1 BUFFOLI LUCA 848 58 18 17 19/03/2022 – 424 p 38 s 14 ss 11 fre

20/03/2022 – 424 p 20 s 4 ss 6 fre

2 ZINI ANGELO BATTISTA 846 57 21 17 19/03/2022 – 424 p 38 s 13 ss 13 fre

20/03/2022 – 422 p 19 s 8 ss 4 fre

3 CAPRA GIANLUCA 826 55 24 15 19/03/2022 – 416 p 38 s 16 ss 9 fre

20/03/2022 – 410 p 17 s 8 ss 6 fre

4 VOLTURNO VALERIO VALENTINO 574 30 10 4 20/03/2022 – 308 p 10 s 4 ss 2 fre

19/03/2022 – 266 p 20 s 6 ss 2 fre

Classe: PF – Categoria: RT

1 FORLANI FRANCESCO 248 7 1 1 20/03/2022 – 136 p 2 s 1 ss 0 fre

19/03/2022 – 112 p 5 s 0 ss 1 fre

2 ROMEO ANGELICA 196 7 4 0 20/03/2022 – 134 p 5 s 2 ss 0 fre

19/03/2022 – 62 p 2 s 2 ss 0 fre

Classe: SF – Categoria: LB

1 DI CARLO LUDOVICA 102 0 0 0 19/03/2022 – 54 p 0 s 0 ss 0 fre

20/03/2022 – 48 p 0 s 0 ss 0 fre

Categoria: RT

1 PASSERA GIULIA 220 3 1 1 20/03/2022 – 146 p 1 s 0 ss 1 fre

19/03/2022 – 74 p 2 s 1 ss 0 fre

Classe: SM – Categoria: AN

1 RILLETTI JACOPO ISMAELE 262 7 1 0 20/03/2022 – 156 p 4 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 106 p 3 s 1 ss 0 fre

2 RIVA LYSANDRO MIGUEL 178 1 0 0 20/03/2022 – 114 p 1 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 64 p 0 s 0 ss 0 fre

Classe: LF – Categoria: RT

1 CHIRIU REBECCA 268 12 1 0 20/03/2022 – 138 p 3 s 0 ss 0 fre

19/03/2022 – 130 p 9 s 1 ss 0 fre