Tires: i campioni alla Rosengarten Schlern Skymarathon

domenica, 2 luglio 2023

Tires (Bolzano) – Grande attesa per la Rosengarten Schlern Skymarathon, un gioiello di corsa in montagna. L‘8 luglio Tires si trasformerà nel paradiso dei trail runner nazionali e stranieri. Saranno presenti i quattro campioni in carica della scorsa edizione: il vice campione del mondo e tre volte campione italiano di trail running Andreas Reiterer, Regina Spiess, Luca Clara e Katharina Esswein.

Sono oltre 500 gli iscritti provenienti da 20 nazioni. Molti atleti alla loro prima esperienza su questo tracciato arriveranno a Tires con qualche giorno di anticipo, per farsi un’idea del percorso (nella foto da sinistra a destra Klaus Pircher, Mountain Shop Tires; Julia Ausserdorfer, Bernhard Rieder, Renate Bosin, comitato organizzativo Skymartahon Rosengarten Schlern, e Stefan Rainer, CSO Gruppo Oberalp).

Grazie alla collaborazione tra lo sponsor principale Dynafit ed il Mountain Shop di Tires dal 3 al 7 luglio a Tires ci sarà la possibilità di testare la nuova scarpa Dynafit Ultra 100. Muscoli, articolazioni e tendini sono sottoposti a sforzi intensi nel trail running, per questo una buona scarpa è di estrema importanza. La nuova Ultra 100 soddisfa tutte le esigenze: comodità, tenuta, stabilità, ottima traspirazione, adatta sia per gli allenamenti quotidiani che per le lunghe distanze.