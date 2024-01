Tesero, 1295 concorrenti alla 41esima Slipegada: i risultati

lunedì, 15 gennaio 2024

Tesero (Trento) – La quarantunesima Slipegada è stata un’edizione dolomitica. L’edizione numero 41, articolata su due due giorni di gara, è stata ospitata sulle piste e sui tracciati perfettamente innevati della Val di Fiemme (Alpe Cermis e Lago di Tesero) e sui primi due gradini del podio della classifica a squadre sono saliti Val di Fiemme Cassa Rurale e Cassa FPB – Fassa Primiero Belluno. A completare il podio Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo che ha concluso terza.

Milleduecentonovantacinque oncorrenti al cancelletto di partenza: molti tra loro hanno preso parte a due o più gare con 911 che hanno disputato la prova con le ciaspole, 586 la gara di sci alpino, 258 la scialpinistica, 177 la prova di fondo.

“La manifestazione, nello spirito della Slipegada, felice mix tra giusto agonismo e spirito di decoubertiniana memoria dell’importante è partecipare, è andata benissimo con una adesione straordinaria di giovani che hanno potuto assaporare lo spirito della manifestazione e fare il proprio debutto al cancelletto di partenza di tutte le prove del programma di gara (ciaspole, sci alpinismo, sci alpino e sci di fondo) – osserva Paolo Baldessarini, presidente del comitato organizzatore – In buona sostanza è stata una festa del Credito Cooperativo nel senso più autentico del termine, sottolineato anche dagli interventi dei presidenti presenti. Val di Fiemme Cassa Rurale, guidata dal presidente Marco Misconel, ha saputo coinvolgere gli enti del posto, dalla Società che gestisce le Funivie alla Società che gestisce il Centro del Fondo al PalaFiemme, per fare in modo che la manifestazione potesse essere archiviata con il miglior successo possibile. Come puntualmente si è verificato”.

La top ten

Scritto del podio, nelle prime dieci posizioni della classifica si sono piazzate Cassa Centrale Banca (quarta), Assicura (quinta), sesta La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella (vincitrice dell’edizione scorsa), settima Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, ottava Federazione Trentina della Cooperazione, nona Banca per il Trentino Alto Adige, decima Cassa Rurale di Ledro.

I numeri

Diciotto squadre in gara in rappresentanza di altrettanti istituti di credito cooperativo ed enti collegati: Cassa Centrale Banca, Cooperfidi, Federazione Trentina della Cooperazione, Allitude, Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Rurale Vallagarina, Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, Cassa Rurale di Ledro, La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Cassa Rurale Fassa Primiero Belluno, Cassa Rurale Val di Sole, Cassa Rurale Alta Valsugana, Val di Fiemme Cassa Rurale, Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo, Banca per il Trentino Alto Adige, PrimaCassa Friuli Venezia Giulia, Assicura.