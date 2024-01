Tennis, strepitoso Sinner: l’altoatesino batte Djokovic, è in finale agli Australian Open

venerdì, 26 gennaio 2024

Melbourne – Sinner strepitoso, batte Djokovic, il numero uno al mondo e va in finale agli Australian Open.

L’altoatesino Jannik Sinner è il primo italiano nella storia in finale agli Australian Open: ha superato in quattro set in semifinale il 10 volte vincitore Novak Djokovic con i parziali di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 in tre ore e mezza di gioco. Il campione serbo non perdeva a Melbourne da 2195 giorni. Sinner affronterà domenica il vincente di Medvedev-Zverev, l’altra semifinale in programma nella mattinata italiana.

Il commento di Sinner: “Partita durissima, ho iniziato benissimo nei primi due set, ho sbagliato un match point nel 3°, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l’ora di giocare questa partita. Avevo perso con Nole a Wimbledon, ho imparato da quella partita”.