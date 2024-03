Tennis, Sinner vince il Master di Miami ed è numero 2 del Ranking

domenica, 31 marzo 2024

Sesto Pusteria – L’altoatesino Jannik Sinner vince anche il Master 1000 di Miami. L’azzurro dopo aver annientato in semifinale il russo Daniil Medvedev, non ha lasciato scampo al bulgaro Grigor Dimitrov nell’ultimo atto della competizione in Florida: avvio equilibrato complici le buone percentuali al servizio dell’avversario, la chiave arriva a metà primo set col break di Sinner che tiene fino al 6-3 finale del primo parziale. Secondo set invece senza storia e terminato 6-1: l’azzurro da domani sarà il nuovo numero 2 al mondo del Ranking ATP (nessun italiano ci era mai riuscito).