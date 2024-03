Tennis, Sinner sconfitto da Alcaraz in semifinale a Indian Wells: niente numero 2

domenica, 17 marzo 2024

Indian Wells – Niente finale di Indian Wells e niente sorpasso al numero 2 del ranking mondiale Atp. Jannik Sinner ferma la propria imbattibilità a 19 vittorie consecutive: l’altoatesino è stato sconfitto in tre set da Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Masters 1000 in terra californiano. Dopo un primo set dominato e concluso 6-1, Sinner ha dovuto soccombere nei due successivi parziali (6-3, 6-2 a favore dello spagnolo). Alle 22 odierne italiane, lo spagnolo affronta in finale il russo Daniil Medvedev che ha sconfitto lo statunitense Paul in tre set.