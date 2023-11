sabato, 18 novembre 2023

Torino – Jannik Sinner conquista la finale delle Nitto ATP Finals in corso di svolgimento a Torino. L’altoatesino batte per la terza volta consecutiva Daniil Medvedev e diventa il primo italiano in 54 anni di storia del torneo a giocare l’ultimo atto della competizione: il russo cede in 2 ore e 27 minuti in tre set (6-3, 6-7, 6-1) contro il numero 4 del Ranking mondiale che attende il vincitore della seconda semifinale in programma stasera tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.