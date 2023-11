domenica, 19 novembre 2023

Torino – Non è riuscita l’impresa a Jannik Sinner che esce sconfitto dalla finale delle ATP Finals di Torino. L’altoatesino perde 6-3 6-3 in 1 ora e 42 minuti contro Novak Djokovic. Il serbo gestisce senza problemi il break ottenuto nelle prime fasi del primo set e con un copione simile rintuzza gli ultimi assalti nel secondo set dell’azzurro: per il numero 1 al Mondo, settimo trionfo nel torneo finale della stagione ATP tra i migliori 8 del Ranking, superando Roger Federer.