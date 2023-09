Tennis: Marco Castello vince il 3° Memorial Filippo Candeli e Umberto Garzarella a Salò

domenica, 17 settembre 2023

Salò – Si è chiuso con la vittoria di Marco Castello nella finale di 3^ categoria il 3° Memorial Filippo Candeli e Umberto Garzarella, organizzato dalla Canottieri Garda Salò e valevole per i Campionati Provinciali di Brescia 3^ e 4^ categoria singolare e doppio maschile.

È stata una gara estremamente combattuta e caratterizzata da un ottimo tennis contro Gianluca Candeli, fratello di Filippo e grande amico di Umberto Garzarella, ai quali il memorial è intitolato. Entrambi gli atleti sono tesserati Canottieri. Candeli per il secondo anno consecutivo ha sfiorato la vittoria, arrivando domenica a condurre la partita per 6-3 e 5-4. Poi ha prevalso l’emozione per un torneo che va ben oltre lo sport, ma anche la grande regolarità di Castello che ha ribaltato il match chiudendo al tie-break con 6-3, 5-7, 6-10.

Gianluca Candeli si porta a casa comunque la vittoria in doppio in coppia con Simone Marini (Timing), ottenuta contro Francesco Cagnini (SCGS) e Francesco Mosca (TC Fornaci) in una partita finita 6-3, 1-6, 10-7. Nella finale di 4^ categoria si è imposto invece Simone Marini, altro atleta Canottieri, che ha vinto contro Mattia Lugli del Milanino Sporting Club in 4-6, 6-4, 10-5.

“È stato un torneo davvero emozionante, sia per il tasso tecnico degli atleti e per la qualità del gioco espresso in campo sia per la natura stessa di questo appuntamento, dedicato a due amici che ci hanno lasciato troppo presto. L’emozione ha tradito Gianluca Candeli in finale, dopo essere arrivato ad un passo dal vincere la partita, ma questo è il tennis” il commento a caldo di Doriano Gnocchi, Direttore Tecnico del Tennis Salò Canottieri.

Marco Maroni, Presidente Canottieri Garda e Marco Levrangi, responsabile del settore tennis hanno ringraziato le famiglie Candeli e Garzarella per il sostegno al torneo, sottolineando quanto sia importante per la società salodiana coltivare il ricordo degli amici Filippo e Umberto.

Il 3° Memorial Filippo Candeli e Umberto Garzarella si è svolto dal 2 al 17 settembre sui campi in terra rossa del Tennis Salò Canottieri. Erano 86 gli iscritti totali alla manifestazione provenienti dalla provincia di Brescia. Il montepremi complessivo era di € 1.000,00 per la 3^ categoria e a premiare i vincitori erano presenti l’Assessore allo Sport Aldo Silvestri. Luciana Soliani il giudice arbitro FITP.