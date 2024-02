Tennis: Jannik Sinner conquista a Rotterdam la 15esima vittoria, terzo nella classifica Atp

domenica, 18 febbraio 2024

Rotterdam – E’ l’eroe d’Italia: Jannik Sinner ha conquistato a Rotterdam la 15esima vittoria consecutiva battendo Alex De Minaur in due set nella finale del torneo Atp 500, giocato sul sintetico indoor olandese.

Il tennista altoatesino, che si è imposto con in due set con 7-5, 6-4 è entrato nella storia, avendo ottenuto un risultato mai raggiunto in precedenza da un tennista italiano.

De Minaur non ha ceduto neanche un attimo la sua aggressività, tanto vero che il primo set è finito al tie break.

Vincendo il torneo di Rotterdam, Sinner migliora il risultato dello scorso anno e sale al terzo posto della classifica Atp, scavalcando il russo Daniil Medvedev che l’anno scorso lo aveva battuto proprio in finale a Rotterdam.

Per l’altoatesino è il secondo successo del 2024 dopo l’Australian Open: due tornei, due vittorie.

Congratulazioni da parte delle autorità altoatesine, partendo da Arno Kompatscher, dal presidente del Coni e della federazione.