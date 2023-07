Tennis, Filiberto Fumagalli vince il settimo torneo città di Salò

lunedì, 24 luglio 2023

Salò (Brescia) – Settima edizione del torneo Città di Salò – trofeo Argoclima, successo del favorito Filiberto Fumagalli, che infligge un netto 6-2, 6-4 a Federico Maria Lucini. Un risultato che rispecchia solo in parte l’andamento di una partita bella e combattuta.

Fumagalli (2.2) del Tennis Club Città dei Mille Bergamo era reduce da un’altra vittoria al torneo di Desenzano contro Alessandro Ingarao, che lo scorso anno lo aveva battuto proprio in finale a Salò.

“Per me è stato un bellissimo torneo, anche se molto faticoso, perché mi ci sono volute ben 3 ore e 50 minuti per ribaltare una semifinale che stavo perdendo” racconta a caldo il vincitore. “Per fortuna oggi ho ritrovato le energie fisiche e mentali, riscattandomi dalla finale disastrosa dello scorso anno, dove avevo vinto solamente un game. Ho battuto un ottimo rivale, che è anche un amico”.

La testa di serie numero 1 del torneo in semifinale ha battuto Alessandro Giovanni Conca (2.4) con il risultato di 4-6, 7-5, 6-3 in una partita agguerrita e tutta in rimonta. Nell’altra semifinale Lucini Federico Maria (2.2) Tennis Club Milano ha superato Andrea Uberti (2.4) del Tennis Desenzano con il punteggio di 6-2, 6-3 in un match caratterizzato da pochissimi errori.

L’edizione 2023 del torneo ha segnato un incremento di 20 iscritti rispetto allo scorso anno, per un totale di 131 partecipanti. Da rilevare come un numero crescente di tennisti tra i 16 e 18 anni siano arrivati alle fasi finali, una tendenza che conferma l’attenzione della Canottieri Garda alla selezione dei giovani talenti.

Il Torneo “Città di Salò” è sponsorizzato per la quinta volta consecutiva dall’azienda Argoclima, top e title sponsor dell’evento.