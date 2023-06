Tennis: Christopher Ferretti vince il XIV Memorial Bosurgi

lunedì, 26 giugno 2023

Salò – Il 15enne Christopher Ferretti, tesserato per la Canottieri Garda Salò, ha vinto a sorpresa il XIV Memorial Bosurgi al Tennis Club Milano, uno dei più prestigiosi circoli tennis italiani.

Un ottimo risultato che arriva dopo cinque partite estremamente combattute, tra cui la finale contro Giorgio Ghia, atleta di casa e uno dei più forti giocatori italiani Under 13, vinta con un punteggio di 4-3 4-3.

Christopher Ferretti sarà promosso in seconda categoria a partire da luglio, questo traguardo riveste quindi un’importanza significativa nella sua giovane carriera tennistica.

“Il risultato ottenuto da Christopher è davvero notevole perché nonostante la sua intensa attività sportiva in Italia e all’estero e gli allenamenti praticamente quotidiani, il nostro atleta frequenta un liceo linguistico con una media superiore al 9. I successi di Christopher dimostrano la sua eccellenza nel campo dello sport, ma anche la sua capacità di conciliare la passione per il tennis con l’impegno scolastico. La sua storia è una fonte di ispirazione per tutti i giovani che desiderano perseguire i propri sogni sia nello sport che nello studio”, commenta Doriano Gnocchi, Direttore tecnico della Scuola Tennis Canottieri Garda.