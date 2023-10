Tennis, ATP 500 Vienna: Sinner vince la battaglia in finale contro Medvedev, 10° trofeo in carriera

domenica, 29 ottobre 2023

Vienna – Jannik Sinner vince l’Erste Bank Oner, torneo atp 500. A Vienna l’altoatesino si impone dopo 3 ore e 3 minuti di battaglia e 250 punti complessivi contro Daniil Medvedev: 76 46 63 il punteggio finale per il numero 4 del Ranking mondiale che coglie il 10° trofeo in carriera ATP, eguagliando il record di Panatta. Il russo aveva vinto il presigioso torneo austriaco un anno fa, confermando la propria statistica negativa della carriera di non riuscire a bissare i successi vinti l’anno precedente. Ora il circuito si sposta a Parigi per l’ultimo Masters 1000 della stagione a Bercy, preludio delle Finals di Torino.