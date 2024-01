Tennis: Alto Adige in festa per lo Slam conquistato da Jannik Sinner

domenica, 28 gennaio 2024

San Candido – Jannik Sinner, a soli 22 anni, entra di diritto nella storia del tennis mondiale. Il campione di Sesto Pusteria ha trionfato oggi nella finale degli Australian Open sconfiggendo, dopo una memorabile rimonta da due set sotto, il russo Daniil Medveded, conquistando il titolo, finora, più importante della sua giovane ma già sfavillante carriera. Il campione altoatesino, al primo tentativo, diventa il quarto italiano nella storia a vincere un titolo del Grande Slam, il primo tennista azzurro a conquistare il titolo sulla superfice veloce di Melbourne. Alla prima finale in carriera in uno dei quattro tornei più importanti del circuito mondiale del tennis, Jannik diventa il tennista azzurro più giovane a vincere un Major. Sinner riporta l’Italia in trionfo in un torneo del Grande Slam 48 anni dopo Adriano Panatta.

Una giornata che tutti gli sportivi, e non solo, non potranno mai dimenticare. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha voluto complimentarsi con il campione altoatesino per avere scritto questa indelebile pagina sportiva, emozionando milioni di tifosi e appassionati. “ Con questo trionfo, Sinner ha regalato al mondo del tennis una prestazione straordinaria, frutto di un torneo giocato alla perfezione, durante il quale Jannik è sempre riuscito ad esprimere un livello altissimo di gioco. Questo successo celebra le gesta di un ragazzo, esempio per tanti giovani: un campione dentro e fuori dal campo”, ha sottolineato il presidente Kompatscher.