Temù, torneo di hockey in ricordo di Ignazio e Gianpaolo Balasso

venerdì, 24 novembre 2023

Temù (Brescia) – Grande appuntamento di hockey in ricordo di Ignazio e Gianpaolo Balasso. Giovani e meno giovani si ritroveranno domenica 26 novembre al Palaghiaccio ASD Hockey e Pattinaggio Pontedilegno-Temù per il 3° torneo Memorial Igna 47. “Indimenticabile amico e giocatore dell’hockey Ponte di Legno negli anni ’80 e ’90. Ha saputo mostrare le sua forza e il suo sorriso sempre nella vita un esempio per tutti e soprattutto per i nostri bambini e ragazzi”, è il messaggio della giornata di domenica prossima.

Il Memorial Igna 47 è organizzato dalla società A.s.d. Hockey e 24, fondata nel 2016, che svolge attività pre agonistica e agonistica per i ragazzi della Valle Camonica. Il programma di domenica prevede l’apertura alle 9:30 e fino alle 10:30 partita dimostrativa categoria Under 14, dalle 11-13:30 torneo CNHL Under 9 e Under 11, al termine premio di partecipazione. Alle 14:30 partita bago bago 3 contro 3 categorie miste senior e Under17.

di Da. Pap.