Temù: Slalom Speciale categoria Children, i risultati

domenica, 7 gennaio 2024

Temù (Brescia) – Secondo appuntamento a Temù con lo Slalom Speciale categoria Children, Trofeo Agonistica Pontedellolio, gara del circuito provinciale Globo Ambiente di Fisi Brescia. Ottime prestazioni per lo Sci Club di Ponte di legno che ha conquistato il 3° posto nella classifica per società.

I risultati:

RAGAZZI FEMMINILE U14: 1^ Mia Tubini (Val Palot ski); 2^ Sofia Gabossi (Brixia sci), 3^ Maria Carzeri ( Brixia sci)

RAGAZZI MASCHILE U14: 1° Mattia Dabeni (Ski club Borno), 2° Ziliani Pietro (Brixia sci), 3° Ricci Andrea (Sc Pontedilegno)

ALLIEVI FEMMINILE U16: 1^ Carlotta Pedrolini (Skiing), 2^ Veronica Triboldi (Brixia sci), 3^ Tamara Piccinini (Val Palot ski)

ALLIEVI MASCHILE U16: 1° Tommaso Vistali (Brixia sci), 2° Luca Gerardini (Brixia sci), 3° Uberto Mutti (Brixia sci)

Nella classifica a società: 1°Brixia sci, 2° Pontedellolio, 3° Pontedilegno.

Gli atleti dello Sci Club Ponte di Legno hanno centrato ottimi podi e piazzamenti. Tra le Ragazze Emma Verzeni ha chiuso al sesto posto mentre tra i Ragazzi terzo posto di Andrea Ricci, tredicesimo Alessandro Donati e ventunesimo Pietro Apollonio. Tra le Allieve quarta posizione per Margherita Bertuletti, settima Chiara Bonariva, undicesima Carlotta Pietroboni, mentre in campo maschile quarto posto per Mattia Faustinelli, ottavo Alessandro Uberto e quattordicesimo Filippo Cattaneo.