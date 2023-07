Temù: Monza a valanga, batte 11-0 la Nuova Camunia

sabato, 15 luglio 2023

Temù (Brescia) – Prima uscita della nuova stagione del Monza, che al centro sportivo di Temù (Brescia) ha affrontato la formazione Nuova Camunia battendola per 11-0. La formazione brianzola guidata da mister Palladino si è dimostrata già in palla e buona è stata prova del centrocampista Roberto Gagliardini, in prestito biennale dall’Inter con obbligo di riscatto, e il difensore Giorgio Cittadini, in prestito dall’Atalanta. In tribunale era presente l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, e il figlio Gianluca, oltre ai dirigenti della società brianzola.

La gara – Il Monza ha supera 11-0 la Nuova Camunia: la prima rete è stata siglata al 5′ da Birindelli, poi il raddoppio sul colpo di testa di Izzo alla mezz’ora e tre minuti dopo la rete di Colpani. Invece Gagliardini colpisce una traversa con un tiro di destro da fuori area. Prima dell’intervallo la quarta rete su rigore, per atterramento di Birindelli: sul dischetto Pessina che sigla il 4-0.

La ripresa si apre col quinto gol, firmato da Maric, poi il croato si ripete dal dischetto e si regala anche la tripletta con un preciso diagonale di destro per il 7-0. Splendida l’ottava rete biancorossa, con Ciurria che dribbla il portiere e lo supera con un morbido pallonetto. Nel finale di gara Maric firma il suo poker, mentre Ciurria porta a 10 le reti dei brianzoli e nel recupero Machin fissa a 11-0 il risultato.

Red. Sp.