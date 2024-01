Temù: fan in delirio sulla pista La Croce dove si allena Sofia Goggia

mercoledì, 3 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Sofia Goggia applaudita da sciatori e turisti che in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze nelle località di Temù e Ponte di Legno. La campionessa di sci ha scelto di allenarsi sulle piste delle skiarea PontediLegno-Tonale, che conosce benissimo avendo trascorso gli anni giovanili, per prepararsi alle prossime gare di Coppa del Mondo, partendo dal sesto gigante stagionale femminile di Coppa del mondo sulla pista Podkoren di Kranjska Gora, in Slovenia, di sabato 6 gennaio.

“Ho iniziato il nuovo anno con due giornate splendide sulla Santa Giulia – ha raccontato Sofia Goggia tramite il comprensorio Pontedilegno-Tonale – E‘ stato un allenamento qualitativo per ricercare le sensazioni, domani ci sposteremo a Ponte per fare qualche curva di gigante sul barrato della Casola Nera, preparata ad hoc. Il consorzio mi ha aiutata tantissimo”. “E’ sempre bello tornare sulle piste che mi hanno permesso di evolvermi come sciatrice e di coronare il sogno della nazionale, visto che quando ho fatto il mio ingresso ho passato l’inverno proprio qui”, ha concluso.

A bordo della pista La Croce di Temù sciatori e giovani atleti degli sci club, in particolare quelli del team di Ponte di Legno hanno applaudito la campionessa bergamasca. Domani mattina Sofia Goggia sarà sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno, dove in questi giorni si sono allenati gli azzurri Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Talacci e Hannes Zingerle e i gigantisti sloveni Zan Kranjec e Stefan Hadalin.

di A. Pa.