Temù, Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino: ottime prove di Bendotti e Cotti

mercoledì, 27 marzo 2024

Temù (Brescia) – Nonostante la fitta nevicata a Temù sono iniziati i Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino e gli atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica sono subito saliti sul gradino più alto del podio: Davide Bendotti in forza al Gruppo Sportivo del Ministero della Difesa, ma già atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica, società di Gigliola Frassa, ha infatti vinto lo slalom gigante di oggi e al quarto posto nella generale ma in realtà terzo italiano (al terzo posto si è classificato il rappresentante della Repubblica Ceca Vaverka) si è classificato il giovanissimo Federico Cotti, classe 2007.

Lo slalom gigante di oggi era una gara FIS che non assegna titoli. Domani la gara per il titolo italiano, rimane comunque valido il primo posto di Davide Bendotti e il quarto (terzo italiano) di Federico Cotti. Ottima la prova del giovane atleta della Polisportiva che sta sciando davvero bene. Undici i concorrenti in gara nella categoria Standing, di cui 9 italiani e il già citato ceco Vaverka e il serbo Bilcar. Domani altro slalom gigante con la partecipazione anche di Federico Pelizzari.