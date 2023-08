Stefano Mich, Nicolò e Francesco Zorzi vincono la Ginkgo Staffetten

sabato, 12 agosto 2023

Castello di Fiemme – Divertente e combattuta l’11.a edizione della Ginkgo Stafetten, oggi a Castello di Fiemme, con i pronostici rispettati appieno. Il team “Per Michele” con Stefano Mich, Nicolò e Francesco Zorzi ha fatto gara a sè come era prevedibile, e i tre hanno siglato ciascuno il “best time” di frazione chiudendo col tempo di 1h8’, infliggendo 5’17” alla seconda squadra composta da Andrea Goss, Gabriele Vaia e Pietro Corradini (più conosciuto col nomignolo ‘Northug’), i quali hanno duellato fino a due chilometri dal traguardo col Team ’92 con le performances di Mauro Brigadoi, Luca Ceolan e Roberto Tomio. La squadra vincente ha voluto dedicare partecipazione e vittoria a Michele Vaia, il giovane runner masadino scomparso lo scorso anno e più volte vincente alla Ginkgo Stafetten. Foto @Newspower.

Gran tempo per la squadra “Ping e Pong” della categoria mix, con i giovani della squadra junior di biathlon. Hanno chiuso col secondo miglior tempo assoluto (1h15’54”), migliore di categoria e con due ‘best time’. Fabiana Carpella, in seconda frazione, era in team con il cuneese Thomas Daziano, entrambi best time di categoria, e con l’altoatesino Felix Ratschiller. Dietro con i colori del Valchiese la famiglia Franceschini con papà Luca e i figli Francesca e Maximilian.

Gara superlativa al femminile delle roveretane del team “Le Quercine” con Sara Baroni, Michela Cerzani e Claudia Andrighettoni, con la prima e la terza a staccare il miglior tempo tra le donne. Distacco incolmabile per le fiemmesi Giulia Dallio, Katia Tavernar, ottima nella seconda frazione, e Roberta Tarter.

Gran giornata per il cembrano Matteo Vecchietti, autentico ironman nella Ultra Ginkgo il quale ha colto il suo bis personale. Ma è il suo tempo a fare notizia, 1h15’20”, addirittura ha chiuso prima degli junior del biathlon. Ovviamente grande soddisfazione per lui che non ha avuto avversari in nessuna delle tre frazioni, che a sommare fanno 18,3 km da affrontare in solitaria. Alle sua spalle ha concluso Thomas Guadagnini, lontano 1’43”.

Pronostico rispettato anche nella Ultra Ginkgo femminile, con Anna Santini che giocava in casa e che ha saputo gestire bene le prime due frazioni controllando Ilaria Pedri, poi nel finale ha allungato ed ha vinto col tempo di 1h40’19”, con un vantaggio di oltre 5’ sulla Pedri.

Ad aprire il pomeriggio sportivo di Castello di Fiemme la Mini Ginkgo, con Thomas Manea in coppia con Manuel Lopatriello a fare i protagonisti.

Gara piacevole grazie anche ad una bella giornata di sole e di sport. Non completamente soddisfatto il presidente del GS Castello, Alberto Nones: “È andato tutto bene, la partecipazione non è stata così massiccia come negli anni scorsi. Dopo il Covid anche lo sport ne ha risentito nei numeri. Comunque si è vista una bella gara e questo è quello che conta”.

CLASSIFICHE

Squadre maschili

1 Per Michele 01:08:00 (Stefano Mich, Nicolò Zorzi, Francesco Zorzi); 2 Team Bar Castello 01:13:17 (Andrea Goss, Gabriele Vaia, Pietro Corradini); 3 Team 92 01:14:13 (Mauro Brigadoi, Luca Ceolan, Roberto Tomio); 4 Paradiso Della Brugola 01:17:22 (Marco Bonvecchio, Andrea Fedrizzi, Gabriele Filippi); 5 Mola Mia 01:21:32 (Christian Frezzato, Fabrizio Cristellon, Abramo Beretta)

Squadre femminili

1 Le Quercine 01:23:35 (Sara Baroni, Michela Cerzani, Claudia Andrighettoni); 2 Le Stracciatelle 01:27:27 (Giulia Dallio, Katia Tavernar, Roberta Tarter); 3 Le Aristo Matte 01:32:26 (Annalisa Varesco, Chiara Doliana, Elisa Longo); 4 Pickpockets 01:42:54 (Tamara Conci, Giulia Betta, Alberta Pellegrin); 5 Corri Che Te Ciapo 01:49:40 (Donatella Lazzeri, Sonia Schmidt, Milena Schgraffer)

Squadre Mix

1 Ping E Pong 01:15:54 (Thomas Daziano, Fabiana Carpella, Felix Ratschiller); 2 S.A. Valchiese 01:18:03 (Luca Franceschini, Francesca Franceschini, Maximilian Franceschini); 3 Gingko Polpetten 01:37:51 (Giovanni Giacomuzzi, Giada De Carli, Giuseppe Vanzetta); 4 Gli Improvvisati 01:38:31 (Rudi Beber, Arianna Chistè, Stefano Piva); 5 Titanic 01:41:57 (Silvia Zorzi, Matilde Vanzo, Luigi Zorzi) 00:46:25

Ultra Ginkgo Men

1 Matteo Vecchietti 01:15:20; 2 Thomas Guadagnini 01:17:03; 3 Simone Toffano 01:20:09; 4 Paolo Volpari 01:25:42; 5 Thomas Rinner 01:28:24

Ultra Ginkgo Women

1 Anna Santini 01:40:19; 2 Ilaria Pedri 01:45:31; 3 Lucia Pedranz 02:02:50