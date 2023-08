Staffetta 4×100, impresa del camuno Roberto Rigali: argento ai Mondiali

sabato, 26 agosto 2023

Borno (Brescia) – Il camuno Roberto Rigali entra nella storia: medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest nella staffetta 4×100. Al termine della gara Roberto Rigali ha dichiarato: “È una soddisfazione enorme! Devo tutto a chi ha creduto in me”. La Valle Camonica è pronta a festeggiare Roberto Rigali per l’impresa della staffetta 4×100 ai Mondiali di Budapest.

Infatti gli azzurri hanno conquistato una meravigliosa medaglia d’argento con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu in 37.62, dietro soltanto agli Stati Uniti che vincono in 37.38 ma davanti alla Giamaica, bronzo con 37.76. A quarant’anni dall’argento di Helsinki ’83 con Tilli, Simionato, Pavoni e Mennea, l’Italia è di nuovo sul secondo gradino del podio iridato realizzando il secondo crono di sempre a livello nazionale, a dodici centesimi dal 37.50 dell’oro olimpico di Tokyo e meglio del 37.65 di ieri in batteria. Straordinarie le frecce azzurre, con una strepitosa prestazione corale nell’esecuzione di cambi, mentre finisce quarta la Gran Bretagna (37.80) e quinto il Giappone (37.83). Per la squadra italiana è la medaglia numero 4 in questa edizione, come non accadeva dal 2001. Nella 4×100 femminile c’è il miglior piazzamento di sempre in chiave azzurra con il quarto posto in 42.49 per Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Risultato di squadra senza precedenti nelle staffette: per la prima volta l’Italia qualifica 4×100 uomini e donne, 4×400 uomini e donne alla finale iridata. Lo storico poker arriva grazie alla doppietta anche nella 4×400 metri: entrambe avanti e di nuovo con un record italiano al femminile. Il quartetto con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan corre in 3:23.86 migliorando di oltre un secondo dopo sette anni il primato di 3:25.16 stabilito alle Olimpiadi di Rio (3:25.16 con Chigbolu, Spacca, Folorunso e Grenot). Si piazzano al terzo posto in batteria le azzurre, qualificate di diritto come il team maschile con Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio in 3:00.14. Nell’asta è nono Claudio Stecchi con 5,75 alla terza prova, poi tre errori a 5,85, e nei 5000 chiude sedicesima Nadia Battocletti, 15:27.86 in una gara tattica (foto © Grana Fidal)

GIOIA AZZURRA

Marcell Jacobs: “Quando siamo scesi in pista, sapevamo di poter vincere una medaglia dopo il risultato della batteria. Siamo i campioni olimpici, conosciamo il nostro valore. Siamo un gruppo super unito, ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro e ci siamo divertiti per andare a prenderci questo podio mondiale. Ho fatto fatica nella corsa, ma c’era l’energia del gruppo e ho dato tutto me stesso”.

Filippo Tortu: “Non esiste il riscatto personale. Quando si corre per la staffetta, non ci si ricorda neanche di aver fatto la gara individuale ma si corre solo per gli altri, per portare il testimone al traguardo il più velocemente possibile, anche per i compagni che sono stati con noi per tutto l’anno e fanno parte della squadra. All’arrivo ho sentito il cuore esplodere, avevo bisogno di uno di loro perché non riuscivo a stare in piedi e allora sono andato da Roberto correndo… Sapevo che la nostra forza è questa”.

Lorenzo Patta: “Non siamo una squadra, siamo fratelli. È una medaglia che vale tantissimo, forse per me vale più di quella di Tokyo, per come ci sono arrivato. Volevamo vincere, in finale si vuole sempre vincere, ma siamo felicissimi”.

Roberto Rigali: “È una soddisfazione enorme! Devo tutto a chi ha creduto in me”.