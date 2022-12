Speed Skating, sui 10mila metri primo successo di Davide Ghiotto in Coppa del Mondo

domenica, 18 dicembre 2022

Calgary (Canada) – Prosegue la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating, in corso di svolgimento nell’Olympic Oval di Calgary (Canada).

Giornata da ricordare per Davide Ghiotto (foto © Fisg) che sui 10.000 metri ha conquistato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Il ventinovenne delle Fiamme Gialle ha dominato la scena, chiudendo la sua prova in 12’45”10, nuovo primato nazionale (migliore di 88 centesimi rispetto a quello stabilito ai Giochi olimpici di Pechino).

Alle spalle dell’azzurro, si sono classificati gli olandesi Patrick Roest (staccato di 6”40) e Beau Snellink (battuto di 8”24).

Quanto accaduto è storico, poiché l’Italia non si imponeva in una gara individuale maschile contro il cronometro dal dicembre 2009. All’epoca Enrico Fabris primeggiò nei 5.000 metri a Salt Lake City.

Inoltre, David Bosa è stato impegnato sui 500 metri nella Division A. Il trentenne delle Fiamme Oro ha chiuso 12° (34”51), guadagnandosi agevolmente la permanenza nel gruppo principale.

Nei 10.000 metri della Division B, Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) è giunto 7° con 13’14”48; Daniele Di Stefano (Noale Ice) si è piazzato 20° con 13’47”36; Riccardo Lorello (C.P. Piné) ha concluso 22° con 13’59”20.

Nel settore femminile, Laura Peveri (Fiamme Oro) è scesa sul ghiaccio nei 1.500 metri della Division B, attestandosi al 19° posto con il tempo di 2’06”34.