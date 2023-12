giovedì, 21 dicembre 2023

Bolzano – Sparkasse celebra i successi del ciclista Matteo Bianchi e gli augura buona fortuna per le sfide del 2024.

I vertici di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano hanno incontrato Matteo Bianchi, il giovane ciclista altoatesino che si cimenta nelle competizioni su pista a livello mondiale – un’occasione per condividere insieme le soddisfazioni ottenute per i successi 2023 e augurare un buon 2024. La Cassa di Risparmio segue e sostiene in qualità di sponsor il giovane atleta da oltre due anni.

Sparkasse ha sottolineato l’importanza di sostenere talenti emergenti e ha elogiato l’impegno costante di Bianchi (secondo da sinistra) nel perseguire l’eccellenza nel suo sport, il ciclismo su pista.

“Nel mondo dello sport, dove la determinazione e la dedizione sono valori fondamentali, Matteo Bianchi ha dimostrato una straordinaria abilità e resilienza nelle competizioni ciclistiche di alto livello. Sparkasse è orgogliosa di essere associata a un atleta così talentuoso. Siamo lieti di congratularci con lui per gli importanti risultati ottenuti nel corso del 2023 e di augurargli il massimo successo per le sfide che lo attendono nel prossimo anno. La sua dedizione allo sport e la sua capacità di superare le sfide sono esemplari, e la Sparkasse è compiaciuta di poter sostenere questo giovane atleta”, hanno dichiarato Gerhard Brandstätter, Carlo Costa e Nicola Calabrò, rispettivamente presidente, vice presidente e amministratore delegato nonché direttore generale di Sparkasse.

“Sono molto lieto del supporto e appoggio ricevuto dalla Cassa di Risparmio ormai da diversi anni e ringrazio per la fiducia accordatami. Nel mondo dello sport, il supporto di sponsor e partner è fondamentale. Presto ci sono le prossime sfide agonistiche che mi attendono e che affronterò con la stessa determinazione e passione che mi hanno

contraddistinto fino a questo momento,” ha sottolineato Matteo Bianchi.

Un anno 2023 di soddisfazioni si è concluso per il 21enne Matteo Bianchi. Ha conquistato, tra l’altro, la Medaglia d’Oro ai Campionati Europei Pista Under 23 velocità a squadre ad Anadia in Portogallo e ha vinto la Fiorenzuola International Track. Inoltre, si è classificato 2° ai Campionati Italiani Pista Elite e 3° ai Campionati Italiani Pista Juniores. Infine, ha partecipato ai Campionati Mondiali di Ciclismo in Scozia, alla Coppa Nazioni svoltasi in Canada, e ai Campionati Europei Pista in Svizzera.

Già nei primi mesi del 2024 lo attendono alcune importanti gare, come il Campionato Europei su pista élite il 10-15 gennaio ad Apeldoorn in Olanda, il Truck Nations Cup il 2-4 febbraio ad Adelaide in Australia, il Track Cycling Nations Cup il 15-17 marzo a Hong Kong e, infine il Track Nations Cup Milton (Canada) il 12-14 aprile 2024.