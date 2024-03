Snowboard World Cup, Bankes e Grondin trionfano a Cortina. I risultati

sabato, 9 marzo 2024

Cortina d’Ampezzo – Sventolano le bandiere inglesi e canadesi nella zona di arrivo della San Zan, nella località Socrepes a Cortina d’Ampezzo, affollata di tifosi e appassionati. E’ stata una finale degna di nota quella andata in scena poco fa, in edizione notturna grazie alla volontà de Snowboard Club Cortina e di Cortina ISTA Ski Area che da sempre hanno optato per questo orario, con la pista illuminata ai piedi delle Tofane in un paesaggio estremamente suggestivo. Foto di Giovanni Zenoni.

In ambito femminile trionfa l’inglese Charlotte Bankes, seguita da Eva Adamczykova (CZE) in seconda posizione e l’italiana Michela Moioli che chiude in terza, collezionando però il suo quarantesimo podio in carriera. In un tracciato corto e veloce come quello di oggi, era difficile superare ma gli atleti e le atlete hanno regalato grandi rimonte: ai quarti di finale Michela Moioli per esempio ha concluso al photo finish, dopo essersi tuffata sul traguardo con la speranza (poi diventata realtà) di guadagnare l’accesso alle finali. Non da meno in ambito maschile, con il canadese Eliot Grondin che domina sulla San Zan nella Big Finals, seguito dall’americano Jake Vedder (di nuovo secondo qui a Cortina) e in terza posizione dall’australiano Jarryd Hughes. Fuori dalla Big Finals l’italiano Omar Visintin, che chiude in sesta posizione, avendo comunque battuto il campione olimpico Haemmerle nei quarti di finale.

“E’ stata dura tornare a vincere quest’anno, ma grazie al lavoro di squadra ce l’abbiamo fatta”: dedica la vittoria alla sua squadra l’inglese Charlotte Bankes, che qui a Cortina trionfa per la seconda volta consecutiva. Eliot Grondin commenta felice “Incredibile! E’ stata molto dura per me oggi, ma sono veramente molto orgoglioso di questa mia quinta vittoria guadagnata qui a Cortina d’Ampezzo”.

Tutti gli atleti e le atlete sono stati premiati con il particolare Scoiattolo, simbolo di Cortina, realizzato dagli studenti delle classi 4° e 5° della sezione legno del Liceo Artistico locale coordinati dal professore Italo Pradella. Menzione simpatia per l’americano Nick Baumgartner, che come sempre ha affrontato le Finali con sorriso ed entusiasmo, dichiarando un bellissimo “quanto è divertente” al termine di una discesa.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato che professionalità, competenze e passione portano al risultato sperato” il pensiero di Denis Constantini Presidente del comitato organizzatore “E’ stata una edizione particolarmente intensa per il nostro comitato, con la carenza di neve fino a qualche settimana fa, poi tanta neve, poi temperature alte e pioggia. Chi più ne ha più ne metta. E’ stata però l’edizione delle soluzioni, studiate proprio per permettere lo svolgimento della gara. E’ stato bello vedere scendere in campo non solo i membri della nostra squadra ma anche Fondazione Cortina, il Comune di Cortina e la società Cortina Ista Ski Area, così come le realtà istituzionali, le Forze dell’Ordine tutte, i partner e sponsor che da sempre ci affiancano, e non ultimi i volontari. Non posso non menzionare la Federazione Internazionale Sci e Snowboard così come la FISI e tutte le squadre qui presenti che ci danno ogni volta la carica giusta per fare sempre meglio”.

L’appuntamento è quindi per la prossima stagione, con il gigante parallelo in notturna in Faloria e lo snowboard cross a Socrepes.

2024

Women:

Charlotte Bankes GBR

Eva Adamczykova CZE

Michela Moioli ITA

Men:

Eliot Grondin CAN

Jake Vedder USA

Jarryd Hughes AUS

2023

Women:

Charlotte Bankes GBR

Faye Gulini USA

Chloe Trespeuch FRA

Men:

Merlin Surget FRA

Jake Vedder USA

Leo Le Ble Jacques FRA

2022

Women:

Michela Moioli ITA

Chloe Trespeuch FRA

Charlotte Bankes GBR

Men:

Martin Noerl GER

Alessandro Haemmerle AUT

Cameron Bolton AUS