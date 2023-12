Snowboard parallelo, Coppa del Mondo: scatta la stagione del livignasco Bormolini

martedì, 12 dicembre 2023

Livigno (Sondrio) – Scatta la stagione 2023-24 di Maurizio Bormolini (foto © mediaonesporter), atleta della Nazionale Italiana di Snowboard parallelo appartenente al Gruppo Sportivo Esercito, è alle porte: dal 14 dicembre le prime gare in Italia, prima a Caressa, poi il 16 in notturna a Cortina.

Obiettivo della stagione: vincere la Coppa del Mondo, senza indugi e senza paure. Lo scorso anno “Bormo” ha sfiorato la vittoria nella Coppa del Mondo Generale e di specialità rispettivamente per 2 e 4 punti. Lecito pensare alla conquista della sfera di Cristallo per questa stagione.

“A Carezza ci siamo allenati nei giorni scorsi – afferma Maurizio Bormolini – e le condizioni sono ottimali. Sono molto contento del lavoro che ho svolto per cui sono pronto a uscire dal cancelletto e gareggiare. Non ho mai nascosto il mio obiettivo e quindi ho solo voglia di gareggiare. Dopo Carezza, il 16 avremo la gara in notturna di Cortina che presenta anche un paesaggio dolomitico da cartolina. Sono due piste che mi piacciono molto”.