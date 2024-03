Snowboard, Lucia Dalmasso e Maurizio Bormolini terzi in Coppa del Mondo

sabato, 9 marzo 2024

Winterberg (Germania) – Coppa del Mondo di snowboard, l’atleta di Livigno Maurizio Bormolini, appartenente al Gruppo Sportivo Esercito, qualificato con il terzo tempo, si presenta alle Finals subito in sfida con l’amico Felicetti che batte e poi nei quarti ancora batte l’austriaco Auner. Semifinale con l’austriaco Promegger che ha la meglio mentre Bormolini in Small Final vince la sfida con lo sloveno Margug Rok.

L’atleta di Falcade Lucia Dalmasso, appartenente al Gruppo Fiamme Gialle, già in possesso del terzo posto nella classifica di gigante, passa ai quarti dove affronta la giapponese Miki che batte con facilità e alle semifinali incontra la Shoeffman che ha la meglio. Lucia in small final batte la Loch e conquista un super terzo posto.

Una stagione strepitosa per Lucia, che l’ha vista conquistare per la prima volta in assoluto la vittoria in Coppa del Mondo, conquistare due secondi posti ed i titoli nazionali.