Snowboard, Fischnaller e Kotnik conquistano il PGS di Cortina

sabato, 17 dicembre 2022

Cortina d’Ampezzo – E’ tornata la grande famiglia dello snowboard a Cortina, con la Coppa del Mondo di slalom gigante parallelo in notturna che si è tenuta quest’oggi con le finali concluse poco fa.

Questa edizione è stata caratterizzata dal ritorno del pubblico, dopo due edizioni senza questo calore, e l’ingresso nella squadra di Fondazione Cortina come co-organizzatore. Una ottava edizione però che si è distinta per l’abbondante nevicata di ieri, oltre ventri i centimetri di neve fresca caduta, e il maestrale lavoro svolto dallo Snowboard Club Cortina per riportare la pista nelle migliori condizioni possibili. La pista Tondi di Faloria è stata così preparata nuovamente, incontrando la soddisfazione degli atleti e delle atlete che si sono sfidati nelle qualifiche e poi nelle finali. Foto © Cortina d’Ampezzo Snowboard World Cup.

In particolare dai due vincitori, l’italiano Roland Fischnaller e la slovena Gloria Kotnik. “La pista era perfetta e sono veramente soddisfatta di quanto ho potuto dimostrare oggi” racconta Gloria Kotnik, alla sua prima vittoria in Coppa del mondo, seguita dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister e dalla canadese Megan Farrell.

“Noi della squadra italiana ma anche tutti gli altri atleti e federazioni siamo rimasti sbalorditi da quanto è stato fatto da Denis e dal suo team: ancora una volta la coppa del mondo di Cortina si è dimostrata essere una garanzia” ha raccontato nella flash interview Roland Fischnaller, primo sul gradino del podio per la quinta volta a Cortina (ndr – Roland non ha mancato un podio degli otto della gara in Faloria). Dietro di lui l’austriaco Andreas Prommegger e l’italiano Aaron March.

L’appuntamento con i grandi eventi invernali di Cortina ora è per il 20, 21 e 22 gennaio con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile in Tofana; il 28 gennaio torna invece lo snowboard, questa volta con la Coppa del Mondo di snowboardcross sempre in notturna nella Ista Cortina Ski Area, a cui seguiranno per la prima volta due eventi paralimpici.

ALBO D’ORO CORTINA SNOWBOARD WORLD CUP PGS | UOMINI

2022: Roland Fischnaller (ITA), Andrea Prommegger (AUT), Aaron March (ITA)

2021: Dario Caviezel (SUI), Sangho Lee (KOR), Roland Fischnaller (ITA)

2020: Roland Fischnaller (ITA), Aaron March (ITA), Benjamin Karl (AUT)

2019: Roland Fischnaller (ITA), Sangho Lee (KOR), Igor Sluev (RUS)

2018: Roland Fischnaller (ITA), Nevin Galmarini (SUI), Benjamin Karl (AUT)

2017: Roland Fischnaller (ITA), Edwin Coratti (ITA), Dmitry Loginov (RUS)

2016: Andrey Sobolev (RUS), Roland Fischnaller (ITA), Benjamin Karl (AUT)

2015: Christoph Mick (ITA), Roland Fischnaller (ITA), Mirko Felicetti (ITA)

ALBO D’ORO CORTINA SNOWBOARD WORLD CUP PGS | DONNE

2022: Gloria Kotnik (SLO), Ramona Theresia Hofmeister (GER), Megan Farrell (CAN)

2021: Ester Ledecka (CZE), Sofiya Nadyrshina (RUS), Ladina Jenny (SUI)

2020: Ester Ledecka (CZE), Sofiya Nadyrshina (RUS), Ladina Jenny (SUI)

2020: Ester Ledecka (CZE), Selina Joerg (GER), Ramona Theresia Hofmeister (GER)

2019: Ramona Theresia Hofmeister (GER), Selina Joerg (GER), Claudia Riegler (AUT)

2018: Ester Ledecka (CZE), Julie Zogg (SUI), Sabine Schoeffmann (AUT)

2017: Sabine Schoeffmann (AUT), Julie Zogg (SUI), Natalia Soboleva (RUS)

2016: Ester Ledecka (CZE), Daniela Ulbing (AUT), Nadya Ochner (ITA)

2015: Patrizia Kummer (SUI), Nadya Ochner (ITA), Cheyenne Loch (GER)