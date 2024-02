Snowboard, Coppa del Mondo: i risultati del livignasco Bormolini e Lucia Dalmasso

lunedì, 26 febbraio 2024

Krynica (Polonia) – Lucia Dalmasso è tornata in Polonia con il PGS di Coppa del Mondo dopo una lunga pausa, dove gli azzurri si sono giocati i titoli nazionali e Lucia si è riportata a casa i titoli di PGS e PSL. Nella gara di Krynica ha concluso le qualificazioni al quinto posto, mentre in gara ha chiuso al nono posto. Un risultato che di certo non è lo specchio della stagione di Lucia che però gara dopo gara, nonostante qualche errore di troppo, è sempre più consapevole delle sue qualità e della sua potenzialità in vista di traguardi più lontani.

In classifica di gigante di Coppa del mondo la snowboarder di Falcade appartenente al Gruppo Fiamme Gialle ci arrivava con il terzo posto.

Dopo un gennaio difficile, la 26enne veneta è tornata in gran forma dopo i titoli italiani che l’hanno sicuramente rinfrancata.

Il livignasco Maurizio Bormolini, atleta Esercito, arrivava in Coppa con qualche acciacco oggi si è presentato alle finals con il miglior tempo, concludendo poi la sua gara al secondo posto. Ieri nel giorno del suo trentesimo compleanno, rammaricato per l’errore in gara due, l’aveva detto: “Voglio farmi un regalo e dedicare un bel podio ad una persona speciale”