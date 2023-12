Snowboard, Coppa del Mondo: ancora un secondo posto per Dalmasso

sabato, 23 dicembre 2023

Davos (Svizzera) – Slalom Parallelo, arriva ancora un secondo posto in Coppa del Mondo per Lucia Dalmasso, il secondo consecutivo dopo Cortina. La progressione e i miglioramenti tecnici di Lucia Dalmasso, snowborder azzurra, si fanno vedere anche nello Slalom, dimostrazione che il lavoro duro paga sempre.

Seconda finale consecutiva confrontandosi con mostri sacri della specialità come la svizzera padrona di casa JIlie Zogg ed in finale ha dovuto pagare dazio contro la più forte del momento Ramona Theresia Hofmeister, vincitrice anche a Cortina.

Per Lucia Dalmasso la stagione era iniziata con un 5° posto a Carezza ed un 2° posto nella sua Cortina dove ha sfiorato l’impresa.