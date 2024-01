Slittino, Andrea Vötter e Marion Oberhofer campionesse mondiali: i complimenti

venerdì, 26 gennaio 2024

Altenberg (Germania) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono le nuove campionesse del mondo di slittino nel doppio femminile sprint. Dopo la medaglia di bronzo conquistata nell’edizione 2023 della rassegna, le due azzurre sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio sul budello tedesco di Altenberg, grazie al tempo di 28″421, precedendo per soli 17 millesimi le lettoni Upite/Kaluma e per 46 l’altro equipaggio lettone composto da Robezniece/Bogdanova.

Perfetta la condotta di gara delle azzurre nella gara veloce che ha aperto i tre giorni del Mondiale tedesco. Neppure una sbavatura lungo i 30 secondi scarsi del tracciato veloce e la medaglia d’oro che apre il medagliere azzurro alla rassegna è al collo.

Il presidente della Provincia si congratula con le due slittiniste altoatesine, che si sono laureate campionesse mondiali del doppio sprint ad Altenberg, in Germania. Titolo mondiale per Andrea Vötter e Marion Oberhofer (foto © Fisi) medaglia di bronzo nel 2023 a Oberhof, la 28enne di Fiè allo Sciliar e la 23enne di Rodengo sono salite sul gradino più alto del podio ai Mondiali di slittino su pista artificiale di Altenberg (Germania) nel doppio femminile sprint, lasciando su quelli più bassi le due coppie della Lettonia. E domani Andrea e Marion saranno nuovamente in pista per cercare un’altra medaglia nella gara lunga.

Per le due altoatesine, anche i complimenti del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher: “Non avreste potuto iniziare meglio i campionati del mondo di slittino in corso ad Altenberg! Congratulazioni ad Andrea Vötter e Marion Oberhofer per la medaglia d’oro nella gara del doppio di sprint!”, ha scritto anche sui social il presidente. “E, infine, un grande in bocca al lupo per le prossime gare del campionato!”, ha aggiunto Kompatscher.

Una coppia altoatesina ha sfiorato il podio nel doppio maschile: Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono piazzati al quarto posto, a soli 25 millesimi dalla medaglia di bronzo.