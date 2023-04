Calcio: slittano i Playoff di Serie C, le nuove date

giovedì, 27 aprile 2023

Lecco – La situazione “sub iudice” del Siena fa slittare il programma dei playoff di serie C: inizieranno solo l’11 maggio con la finalissima che si giocherà il 13 e 18 giugno.

Questa la nota diffusa dalla Lega Pro: “Il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato oggi del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’Acr Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posticipare l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023”.

“Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio Direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi”, si legge nella nota.

Il Siena potrebbe ricevere altri due punti di penalizzazione ed uscire dalla griglia dei playoff a beneficio della Recanatese che ha totalizzato 47 punti. Il club toscano, da tempo in difficoltà societarie, ha già ricevuto una penalizzazione di due punti, e con l’ulteriore penalizzazione scivolerebbe a 46 punti in undicesima posizione, fuori dai playoff. La decisione del Tribunale federale nazionale è attesa per l’8 maggio. L’addebito per il club senese riguarda il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps.

Il nuovo calendario

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica giovedì 11 maggio 2023

2° Turno – Gara unica domenica 14 maggio 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata giovedì 18 maggio 2023

1° Turno – Gara di Ritorno lunedì 22 maggio 2023

2° Turno – Gara di Andata sabato 27 maggio 2023 (entra in campo il Cesena)

2° Turno – Gara di Ritorno mercoledì 31 maggio 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata domenica 4 giugno 2023

Semifinali – Gara di Ritorno giovedì 8 giugno 2023

Finale – Gara di Andata martedì 13 giugno 2023

Finale – Gara di Ritorno domenica 18 giugno 2023