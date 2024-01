Slalom parallelo snowboard, Coppa del Mondo: Maurizio Bormolini re di Bad Gastein

martedì, 16 gennaio 2024

Bad Gastein – Maurizio Bormolini si conferma re di Bad Gastein: dodici mesi dopo, il livignasco è ancora il trionfatore dello slalom parallelo di snowboard della località termale austriaca, confermando il successo del gennaio 2023.

Nella Night Race di Bad Gastein Maurizio Bormolini, atleta Esercito, il più veloce nelle qualifiche, dove aveva ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo lo scorso anno proprio qui, si replica e con grinta, caparbietà e solidità si prende la sua vittoria nello slalom.

Il livignasco costruisce la sua prestazione battendo agli ottavi lo Svizzero Casanova, ai quarti il forte tedesco Maumester, in semifinale l’austriaco Oman e in Big Final batte Auner.

Dopo la vittoria di Carezza ad inizio coppa del mondo, Maurizio Bormolini si presenta in questo 2024 con un successo e il suo cammino in Coppa del Mondo continua. “E’ un posto speciale per me – sono state le parole a caldo di Maurizio Bormolini – questa pista la sento proprio mia e non è un caso se qui ho raccolto i migliori risultati della mia carriera: ho vinto le due ultime edizioni e sono davvero emozionato e gasatissimo. Aver già ottenuto in stagione una vittoria sia in gigante che in slalom, mi ritengo oltremodo soddisfatto, anche per l’ottimo setup raggiunto con tavola e scarponi”.

Lucia Dalmasso, atleta veneta delle Fiamme Gialle, dopo aver conquistato la storica vittoria in Coppa del Mondo nel PGS di Scuol di sabato, oggi nello Slalom PSL si è fermata agli ottavi contro la compagna Coratti, che ha conquistato la medaglia di bronzo

Lucia è sicuramente arrabbiata della prestazione di questa sera, ma guarda sia alla gara a squadre mista di domani che alla classifica generale.