Skymarathon Rosengarten Schlern, attesa per l’edizione 2024

venerdì, 1 marzo 2024

Tires (Bolzano) – La Skymarathon Rosengarten Schlern non è un evento di massa, ma un’occasione da non perdere per gli amanti della corsa in montagna. 3000 metri di dislivello e 45 chilometri senza asfalto nel bel mezzo delle Dolomiti fanno battere forte il cuore dei trail runner.

Alla partenza potranno presentarsi un massimo di 500 atleti e invitati e, grazie agli sponsor locali, godere di un pacchetto iniziale ricco di prodotti altoatesini di qualità.

Grazie alla pluriennale collaborazione con lo sponsor principale Dynafit, quest’anno è disponibile uno zaino pieno di Schüttelbrot, barrette, snack dolci, una bevanda e uno yogurt proteico.

La manifestazione non è un evento green, ma gli organizzatori hanno a cuore la sostenibilità: gli zaini possono essere dotati del proprio pettorale e utilizzati direttamente per riporre gli oggetti personali.

La corsa si snoda all’interno di un parco naturale, è quindi, severamente vietato gettare rifiuti. Per evitare la spazzatura nei punti di ristoro lungo il percorso, ogni atleta porta con sé la propria borraccia.

Saranno ammessi i corridori che abbiano compiuto 18 anni il giorno della gara e che siano in possesso di un certificato medico sportivo valido. Tutte le informazioni su www.skymarathontiers.it