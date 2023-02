Skicross, Mondiali 2023: il trentino Deromedis primo oro italiano nella storia

domenica, 26 febbraio 2023

Bakurani – Simone Deromedis si è laureato campione del mondo dello skicross a Bakurani, in Georgia. Si tratta della prima, storica, medaglia per lo skicross azzurro, già sfiorata dal 22enne trentino alle Olimpiadi di Pechino, dove chiuse al quinto posto.

Nella gara posticipata di un giorno a causa del forte vento, Deromedis ha vinto la big final precedendo il tedesco Florian Wilmsmann e lo svedese Erik Mobaerg. Sesto posto per Federico Tomasoni, secondo nella small final.

Commento Ernesto Seppi (Melinda)

“Questa straordinaria impresa sportiva è per noi motivo di gioia e orgoglio, sia per il prestigio della vittoria in sé sia per la sua forte valenza simbolica: Deromedis rappresenta un perfetto esempio di dedizione, costanza e amore per il proprio territorio. Sono gli stessi valori che ci animano in ogni aspetto del nostro lavoro”, dichiara il presidente di Melinda, Ernesto Seppi. “Il nostro Consorzio si impegna da anni a sostenere lo sport e le sane abitudini ma anche il territorio e le sue giovani promesse. Proprio come Simone, figlio di un socio frutticoltore e grande speranza dello skicross azzurro. A lui va il nostro applauso e la nostra gratitudine”