Ski Cross World Cup, Canada pigliatutto ad Alleghe: le classifiche

sabato, 3 febbraio 2024

Alleghe – “O Canada, our home and native land!” Risuona a pieno ritmo l’inno canadese sulle nevi di Alleghe per la Alleghe-Civetta Ski Cross World Cup di oggi che ha incoronato vincitori gli ski crossisti Marielle Thompson e Reece Howden e leader di Coppa ancora Howden e Hannah Schmidt. Foto @Newspower.

Dominio totale canadese nella gara femminile: quattro atlete nelle prime cinque classificate. Sul podio con Marielle Thompson sale infatti, in seconda posizione, la connazionale Brittany Phelan: “Gli ottimi risultati della gara di ieri mi hanno dato la carica, c’è un bel clima nella nostra squadra e sono davvero contenta di essere sul podio” dichiara Phelan. C’è anche un’altra Marielle nelle posizioni che contano, è la francese Berger Sabbatel che dopo aver vinto la sua run in semifinale si deve accontentare del gradino più basso del podio. Quarta la leader di classifica generale Hannah Schmidt mentre è quinta la vincitrice di ieri India Sherret, dopo la vittoria nella Small Final di oggi. “Sono davvero contentissima del risultato, dalla gara di ieri avevo alcune cose da migliorare e visto il risultato… direi che le ho migliorate!”

Al Canada anche la vittoria della gara al maschile, dove si è imposto sugli avversari uno splendido Reece Howden. Howden, dopo il 5° posto di ieri, andava a caccia di un risultato importante che non ha tardato ad arrivare. “Sono soddisfatto della mia sciata, oggi è filato tutto liscio. Qui ad Alleghe è stato fatto un ottimo lavoro, la pista mi è piaciuta molto e la località è splendida” dichiara il canadese, che conquista la vittoria dopo una finale dominata dal primo metro, mentre finisce dietro di lui il tedesco Florian Wilmsmann: “Mi sono davvero divertito, è stata proprio una bella gara e sono contento del risultato”. Terzo al traguardo, è stato poi declassato come ultimo della batteria l’elvetico Alex Fiva, che ha ricevuto un cartellino giallo dalla giuria per una scorrettezza nella penultima curva e chiude quindi la sua gara al 4° posto. Con il “ranked as last” dello svizzero, capitombola a sorpresa sul podio l’austriaco Johannes Aujesky: “Wow! È il mio primo podio e sono davvero contento, pensavo di essere spacciato e alla fine con la revisione della giuria sono 3°!”

Non vanno oltre gli ottavi i due italiani qualificati per la gara di oggi: Dominik Zuech (30°) dopo un’ottima partenza e una gara in controllo viene superato al photofinish, mentre un Federico Tomasoni (19°) sottotono non centra il passaggio del turno.

Cala così il sipario sulla Alleghe-Civetta Ski Cross World Cup, un evento che ha animato senza precedenti la località bellunese. Innumerevoli i complimenti raccolti dal comitato organizzatore in queste giornate con Cristian Moretti, direttore di pista, che contiene a stento l’emozione: “Sono davvero soddisfatto del grande lavoro che abbiamo portato avanti. Gli sforzi richiesti sono stati molti, ma la soddisfazione di aver allestito un evento che ha funzionato così bene è tanta. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari, ingranaggi fondamentali del nostro sistema” dichiara entusiasta.

Ora la Coppa del Mondo di Ski Cross si sposta a Bakuriani, in Georgia (10-11 febbraio), località “amica” dello Ski Cross italiano dove il campione del mondo Simone Deromedis si è fregiato del titolo iridato. Ma da Alleghe risuona un forte arrivederci al 2025 al circus dello Ski Cross mondiale.

Classifica maschile

1 Howden Reece CAN; 2 Wilmsmann Florian GER; 3 Aujesky Johannes AUT; 4 Fiva Alex SUI; 5 Mobaerg David SWE; 6 Kappacher Adam AUT; 7 Nilsson Fredrik SWE; 8 Takats Tristan AUT;

19 Tomasoni Federico ITA; 30 Zuech Dominick ITA

Classifica femminile

1 Thompson Marielle CAN; 2 Phelan Brittany CAN; 3 Berger Sabbatel Marielle FRA; 4 Schmidt Hannah CAN; 5 Sherret India CAN; 6 Gantenbein Talina SUI; 7 Lack Saskja SUI; 8 Ofner Katrin AUT