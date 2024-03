venerdì, 29 marzo 2024

Miami – Jannik Sinner è in finale al Masters di Miami. L’altoatesino domina in semifinale contro Daniil Medvedev e si qualifica per la terza volta in carriera in finale in Florida: 6-1, 6-2 il punteggio per l’azzurro, che troverà anche la seconda piazza del ranking ATP in caso di vittoria del torneo, complice l’uscita di Carlos Alcaraz nei quarti di finale. L’ultimo ostacolo, nella finale di domenica, sarà il vincente di Zverev-Dimitrov.