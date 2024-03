Short Track, poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di Rotterdam

domenica, 17 marzo 2024

Rotterdam – Medaglie e soddisfazioni per l’Italia dello short track nella terza ed ultima giornata dei Campionati mondiali di Rotterdam.

Dopo un sabato amaro, gli azzurri hanno rialzato la testa e si sono presi un’enorme rivincita conquistando la bellezza di quattro medaglie nelle tre finali di giornata a cui hanno partecipato: argento infatti per la staffetta mista e per Pietro Sighel sui 1.000 metri, bronzo per Arianna Fontana (Icelab) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) sempre sui 1.000 metri.

Bottino importante per la Nazionale tricolore guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi insieme agli allenatori Derrick Campell e Nicola Rodigari e all’aiuto allenatore Lucia Peretti: l’Italia chiude così la rassegna iridata con quattro medaglie così come avvenuto nel 2023 a Seul (dodici mesi fa arrivarono un oro, due argenti e un bronzo).

Ad aprire le danze, nella domenica che ha di fatto chiuso la stagione 2023-24 dello short track, è stata Arianna Fontana. La valtellinese, atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici invernali e al rientro proprio da Pechino 2022, è salita sul terzo gradino del podio sui 1.000 metri collezionando il tredicesimo podio iridato individuale in carriera. Un ottimo ritorno per lei, completato dal quinto posto ottenuto nei 500 metri e dalla finale B raggiunta nei 1.500 metri.

Poi è stata la volta della finale dei 1.000 metri maschili in cui l’Italia ha festeggiato un duplice podio nella stessa gara iridata, exploit che mancava dal lontano 1997.

Sighel, per la quinta volta a medaglia in una gara individuale dei Mondiali, si è piazzato al posto d’onore alle spalle del canadese Dandjinou lasciandosi dietro il compagno di Nazionale Spechenauser, che con il bronzo odierno coglie il primo podio individuale della carriera nei Campionati mondiali.

Infine, grande festa in casa azzurra per l’argento della staffetta mista. In Finale A, il quartetto formato da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) ha conquistato uno splendido argento alle spalle della Cina. Sul podio sono saliti anche Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Thomas Nadalini (Fiamme Oro) impegnati nei turni precedenti di qualificazione.