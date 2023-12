Short Track: Martina Valcepina e la staffetta mista, quarta a Pechino

sabato, 9 dicembre 2023

Bormio – Ottimo risultato per la squadra azzurra nella terza tappa della Coppa del Mondo 2023-24 di short track. Alla luce dei risultati pregressi, in chiave italiana c’era grande attesa soprattutto attorno alla staffetta mista, issatasi sul terzo gradino del podio in entrambi gli appuntamenti disputati a Montreal nel mese di ottobre. Ieri, il quartetto formato da Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Martina Valcepina (Fiamme Gialle) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) aveva superato in scioltezza le batterie. La medesima formazione è stata schierata in semifinale, dove il secondo posto ha garantito l’accesso alla Finale. Nell’atto decisivo, la squadra azzurra (invariata rispetto ai turni precedenti), è stata vittima di una sfortunata caduta che ha obbligato la compagine tricolore ad accontentarsi del quarto posto alle spalle di Olanda, Cina e Stati Uniti.

L’Italia ha brillato anche sui 500 metri femminili, dove Martina Valcepina (foto credit Dominic Tanguay)ha nuovamente sfiorato quel podio già calcato in ambedue le tappe di Montreal, concludendo in quarta posizione. La trentunenne valtellinese è stata superata dall’americana Kristen Santos-Griswold e dalle cinesi padrone di casa Fan Kexin e Wang Ye. Chiara Betti (Fiamme Gialle) ha preso parte alla finale B, al termine della quale è stata squalificata, venendo comunque classificata decima.

Nei 1.500 metri, tre azzurri hanno raggiunto la finale B. Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Pietro Sighel sono passati sul traguardo per secondi nelle rispettive gare, ottenendo di conseguenza il 9° posto assoluto sulla distanza. Arianna Sighel, settima sulla linea d’arrivo, è stata classificata quattordicesima. Nella medesima competizione Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) si è fermato in semifinale, mentre l’avventura di Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) è terminata nei ripescaggi. Lo stesso destino è stato condiviso da Mattia Antonioli (Fiamme Gialle) e Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) nei 500 metri riservati agli uomini.