Short track: l’Italia sbarca a Seul senza la valtellinese Valcepina

giovedì, 14 dicembre 2023

Seul – L’Italia sbarca a Seul senza Valcepina: l’azzurra si è infortunata nell’ultima sessione di allenamento prima della quarta tappa di Coppa del Mondo al via in Corea del Sud. La prima diagnosi parla di frattura a tibia e perone ma si attende il rientro in Italia per definire con precisione la situazione

Nell’ultima sessione di allenamento svolta presso il Mokdong Ice Rink di Seul, dove da domani andrà in scena la quarta tappa di Coppa del Mondo di short track, Martina Valcepina (foto credit Fisg) è stata vittima di un serio infortunio.

La trentunenne valtellinese ha riportato la frattura di tibia e perone. Trasportata in ospedale, l’azzurra è stata sottoposta all’immobilizzazione dell’arto. Dopo aver ricevuto le prime cure del caso, sta già venendo organizzato il ritorno in Italia, dove verranno svolti esami più approfonditi allo scopo di comprendere la reale entità del problema fisico.

L’Italia è a Seul per per la quarta tappa di Coppa del Mondo. Il massimo circuito, reduce dall’appuntamento di Pechino, resta in Estremo Oriente, da venerdì 15 a domenica 17 si gareggerà a Seul, in Corea del Sud. Saranno 1o gli azzurri impegnati sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink, con un cambio programmato rispetto all’evento cinese. Nel settore maschile i convocati sono Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). In ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro).

La squadra italiana verrà seguita dall’head coach Maggie Qi, dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari, dall’aiuto allenatrice Lucia Peretti e dall’attrezzista Assen Ivanov Pandov. Tutti diretti dall’High Performance Director Kenan Gouadec, il quale ha voluto tracciare il seguente bilancio: “A Pechino la squadra si è dimostrata competitiva. Purtroppo una serie di piccoli errori ci ha impedito di ottenere un bottino più ricco. Era in un certo senso prevedibile, poiché abbiamo appena terminato un periodo di carico. Peraltro, il primo dei due appuntamenti in Asia è sempre più difficile per via del fuso. Torniamo a Seul dopo l’ottimo Mondiale dell’anno scorso. Sicuramente l’ambiente del Mokdong Ice Rink darà una carica alla squadra. L’obiettivo è di finire questa prima parte di stagione nel miglior modo possibile, cercando di correggere gli errori compiuti in Cina”.