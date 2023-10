Short track, Coppa del Mondo: medaglia di bronzo al trentino Pietro Sighel

domenica, 22 ottobre 2023

Montreal – Il trentino Pietro Sighel conquista la medaglia di bronzo sui 1000 metri e per la staffetta mista in Coppa del Mondo a Montreal. Doppio podio tricolore in Canada nella prima tappa del circuito internazionale.

Il 24enne trentino (foto © ISU) centra la quinta top 3 individuale in carriera in Coppa del Mondo e per l’Italia arriva anche la prima gioia stagionale nella gara a squadre.

Parte a tutta velocità la stagione dell’Italia dello short track nel circuito di Coppa del Mondo. Nella seconda giornata di gare sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena di Montreal, la Nazionale tricolore festeggia con due splendidi podi arrivati a distanza ravvicinata: prima il terzo posto di Pietro Sighel sui 1000 metri, poi quello della staffetta mista.

Il volto da copertina del team azzurro – guidato in Canada dal High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari – è sempre quello di Pietro Sighel.

Il 24enne trentino ha archiviato il quinto podio individuale della carriera in Coppa del Mondo nonché il secondo sulla distanza dei 1000 metri dopo quello di Dordrecht nel novembre 2021. Grande avvio per il fuoriclasse delle Fiamme Gialle che domani andrà a caccia di un risultato importante anche sui 500 metri, distanza in cui è campione europeo ed iridato in carica.

Nel frattempo c’è spazio per un’altra gioia tricolore, vale a dire quella raggiunta con la staffetta mista. Pietro Sighel, Arianna Sighel (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Chiara Betti (Fiamme Gialle) hanno infatti conquistato il terzo posto al termine di una finale A in cui gli azzurri hanno beneficiato della squalifica della Polonia, preceduti dunque poi in classifica solo da Cina e Corea. Sul podio per l’Italia è salita anche Martina Valcepina (Fiamme Gialle), in pista sia nei quarti di finale che in semifinale.

Red. Sp.