Short Track, Coppa del Mondo a Montreal: Sighel chiude 5° sui 1500 metri

domenica, 29 ottobre 2023

Montreal – Si è chiusa alla Maurice-Richard Arena di Montreal la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track. Dopo il doppio podio del sabato, l’Italia si deve accontentare di piazzamenti importanti da top ten senza arricchire un bottino comunque già importante dopo soli due appuntamenti del circuito internazionale.

In una giornata che ha proposto in programma le fasi finali dei 1000 metri e la seconda sessione del weekend sui 1500 metri, la miglior prestazione arriva da Pietro Sighel (Fiamme Gialle), quinto nella finale A proprio dei 1500 metri. Nella medesima distanza, ma al femminile, Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) centra la nona posizione con il secondo posto in finale B.

Sui 1000 metri arrivano altre due top ten con Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) sesto e Arianna Sighel (Fiamme Oro) settima.

Nelle finali B delle staffette il quartetto azzurro formato da Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Spechenhauser e Sighel ha terminato al secondo posto alle spalle del Belgio e la medesima posizione è stata raccolta dalla squadra femminile composta da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Martina Valcepina (Fiamme Gialle) e Arianna Sighel, giunta sul traguardo dietro la Cina. Per entrambe le squadre azzurre, sesto posto finale in classifica.